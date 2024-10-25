Terör hedefleri yok edildi | A Haber Suriye sınırında! İşte son durum

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıda şehit sayısının 5 olduğunu açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist öldürüldü.

Teröristlerin vardiya değişimi sırasında tesise saldırdı Saldırı sonrasında özel harekat tesise gelerek geniş çaplı operasyon başlattı. Terör saldırısına yönelik soruşturmada, bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 8 savcı görevlendirildi.

Irak ve Suriyede 81 terör hedefi vuruldu IRAK VE SURİYE'DE 81 TERÖR HEDEFİ VURULDU 09.05 / Mehmet Geçgel: Hem MİT'in hem TSK'nın başlatmış olduğu operasyonlar devam ediyor. Mardin'in Nusaybin ilçesinin hemen karşısında yer alan terör yuvası Kamışlı'da sessizlik hakim. Dün Kamışlı'da birçok terör noktasından dumanlar yükseldi ve hedefler yok edildi.

2'si kırmızı listede yer alan 59 terörist ortadan kaldırıldı ve 81 bir terör hedefi imha edildi. Teröristlerin kullandığı o sözde karargahlar tek tek imha ediliyor.

Dün neler yaşandı? İşte tüm detaylar

14.57 / Mehmet Geçgel: Terör mevzileri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş altına alınmış durumda. Terör mevzilerinden yoğun dumanlar yükseliyor. Düzenlenen hava harekatıyla çok sayıda terör hedefi de vuruldu. Şu ana kadar yapılan açıklamaya baktığımızda 47 terör hedefinin vurulduğu açıklandı. Gerçekleştirilen hava harekatıyla Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında ilk belirlemelere göre ikisi üst düzey olmak üzere 59 teröristin de etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar devam ediyor. Terör hedefleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Mehmetçik tarafından ateş altına alınıyor ve terör hedeflerinden de yoğun dumanlar yükseliyor. Suriye'nin kuzeyinde bulunan Tel Rıfat kırsalı Ayn el Arap kırsalı ve Münbiç kırsalından da terör hedeflerinden yoğun dumanlar yükseliyor.

SURİYE BAYRAĞI İLE KAMUFLAJ

Bizim bulunduğumuz nokta ise Mardin'in Nusaybin ilçesi hemen karşımızda Kamışlı bölgesi bulunuyor. Teröristlerin işgal ettiği ve özellikle petrol rezervlerini sömürdükleri noktaların hedef alındığı Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Teröristlerin mühimmat depoları ve yine bunların yanı sıra sözde karargah olarak kullandığı noktalardan yoğun dumanlar yükseliyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri istihbarat enerji altyapı tesisi lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı. Teröristler rejim bayrağı altında saklanarak zaman zaman güvenli noktalara sızma ve saldırı girişiminde bulunuyordu. İşte oralardaki teröristler ve terör hedefleri de ateş altına alındı. Ankara Ankara'daki TUSAŞ'a düzenlenen saldırının intikamının da misliyle alındığını ve alınmaya da devam edildiğini ifade etmemiz gerekir.

5 NOKTADAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Gece başlayan operasyonlar şu saate kadar devam ediyor. Farklı noktalardan zaman zaman dumanların yükseldiğini görebiliyoruz. Teröristlerin işgal ettiği noktalardan birisi Kâmışlı bölgesi. Karadan gerçekleştirilen atışla o noktanın da vurulduğunu ifade edelim. Şimdi bir noktanın daha vurulduğunu görüyorum ve oradan da dumanların yükseldiğini görüyorum. 5 ayrı noktadan dumanların yükseldiğini ifade etmem gerekir.

A Haber Suriye sınırında! İşte son durum A HABER SURİYE SINIRINDA! İŞTE SON DURUM Milli Savunma Bakanlığı gece saatlerinde hem Suriye hem Irak'ta terör hedeflerine yönelik olarak operasyon başlatıldığını açıkladı. 32 terör hedefi imha edildi. Sabah saatlerinde haber nöbetinin Suriye sınırında devam ettiren muhabirimiz Mehmet Geçgel son detayları aktardı. Hedeflerden yükselen dumanlar ekrana yansıdı. PKK'nın vurulma anları sadece A Haber canlı yayınına yansıdı.

Terörö hedefleri yerle bir edildi (Ekran görüntüsü / A Haber)

TERÖR HEDEFLERİ ATEŞ ALTINDA

Mehmet Geçgel: Terör örgütünün TUSAŞ'a yönelik olarak düzenlemiş olduğu saldırının intikamı misliyle alındı. Gece saatlerinde hem Suriye'nin kuzeyinde hem Irak'ın kuzeyinde hava harekatı icra edildi. Hava harekatıyla terör örgütüne ait mevziler tek tek vuruldu. Sözde karargah olarak kullandıkları noktalarsa imha edildi. Bizler şu anda Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınırın sıfır noktasındayız. Hemen karşımızda teröristlerin işgal ettiği noktalardan Kamışlı var. Kamışlı'da da yine terör hedefleri vuruldu.

ÇOK SAYIDA STRATEJİK NOKTA YOK EDİLDİ

Dün gece saatlerinden itibaren sabah saatlerine kadar da terör mevzileri yoğun bir şekilde ateş altına alındı. Öte yandan MSB'nin hava harekatlarının ardında bu sabah MİT de Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti. MİT, Suriye'de ve Irak'ta PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef aldı.

Suriye ve Irak'ın kuzeyi ateş altında (Ekran görüntüsü / A Haber)

KARARGAHLAR BAŞLARINA YIKILDI

Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat kırsalında özellikle teröristlerin işgal ettiği köylerde sözde karargah olarak kullandıkları noktalar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındı. Yine Ayn el Arap kırsalında ve Münbiç kırsalında da teröristlerin işgal ederek sözde karargah olarak kullandıkları o noktalarda hedef alındı ve teröristlerin başlarına yıkıldı.

TUSAŞ'ın intikamı misliyle alındı (Ekran görüntüsü / A Haber)

MİSLİYLE İNTİKAM

Irak'ın kuzeyinde de icra edilen hava harekatıyla da çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiğini ifade edelim. Hem Suriye'nin kuzeyinde hem de Irak'ın kuzeyinde teröristler tek tek etkisiz hale getirildi. Dün akşam saatlerinde hava harekatının icra edildiği Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile duyurulmuştu. Sabah saatlerine kadar karadan topçu birlikleri yine Obüslerle terör hedeflerini vurdu.

PKK'nın işgal ettiği Kamışlı'da terör hedeflerinden alevlerin ve dumanların yükseldiğini ifade etmemiz gerekir. O dumanların hala devam ettiğini sizlere aktarıyoruz. Hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde terör hedefleri yok edilerek teröristlerin gerçekleştirdiği TUSAŞ saldırısının intikamının da misliyle alındığını ifade etmemiz gerekir. Kamışlı bölgesinde teröristlerin sözde haber merkezi olarak kullandıkları bir noktada yine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınarak teröristlerin başlarına yıkıldı ve operasyonlarda da biraz önce de ifade ettiğim gibi kararlılık mesajı verildi.