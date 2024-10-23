TUSAŞ’a terör saldırısı! Bakan Yerlikaya açıkladı: Şehit sayısı 5’e yükseldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Ankara Kazan ilçemizde yerli ve milli savunma sanayimizin gözbebeği TUSAŞ'a maalesef 15.26'da bir terör saldırısı olmuştur. Bu saldırı duyulur duyulmaz, haberi alınır alınmaz süratle jandarma ve emniyet birimlerimiz, özel harekâtımız buraya geldi. Biri kadın, biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

"5 ŞEHİDİMİZ BULUNMAKTA, 22 YARALIMIZ VAR"

Maalesef 5 şehidimiz bulunmakta, 22 yaralımız var. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim en kısa zamanda onları sevdiklerine kavuştursun diye dua ediyorum.

Terörü lanetliyoruz. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri belli olur olmaz bunlarla ilgili, hangi terör örgütü olduğuyla ilgili aziz milletimizle bunu paylaşacağız.



"İLK ANDAN İTİBAREN CUMHURBAŞKANIMIZA BİLGİ ARZ ETTİK"

Medar-ı iftiharımız TUSAŞ'a geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tüm aziz milletimizden geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. İlk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza buradaki yapılan operasyon ve bu etkisiz hâle getirilinceye kadar olan bu süreçle ilgili bilgi arz ettik.

"BÜYÜK İHTİMALLE PKK'NIN YAPTIĞIYLA İLGİLİ, DEĞERLENDİRMEMİZ BU"

Büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu. Kimlik tespitlerini, diğer delillerin netleşmesiyle bunları paylaşacağız. Alçak terörü lanetliyoruz. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun.

"NEFESLERİNİ KESMEKTE KARARLIYIZ"

Çok büyük bir üzüntü duyuyoruz. Milli birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kim pusu kuruyorsa ister terör örgütü olsun ister organize suç örgütü olsun, şehir eşkıyaları olsun hiç durmadan, duraksamadan, azim ve kararlılıkla bunların da nefeslerini kesmekte kararlıyız. Bizim kardeşliğimiz, bizim birliğimiz, bizim beraberliğimiz, devletimiz ve milletin iradesi, gücü her zaman ama her zaman galip gelecektir. Bundan da hiçbirinizin şüphesi olmasın.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 4 kişinin şehit olduğunu ve 3'ü ağır olmak üzere toplam 14 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından yerleşkede incelemelerde bulundu.

SALDIRI 15.26'DA GERÇEKLEŞTİ

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yerlikaya, saldırının saat 15.26'da gerçekleştirildiğini ve derhal jandarma ile emniyet birimlerinin olay yerine intikal ettiğini belirtti.

Yerlikaya, "Biri kadın, biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef 4 şehidimiz bulunmakta, 14 yaralımız var. Yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır." dedi.

"KİMLİK TESPİTİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Terörü lanetlediğini vurgulayan Yerlikaya, Türk halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.

"Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri belli olur olmaz, hangi terör örgütü olduğu ile ilgili sizlerle bunu paylaşacağız." ifadelerini kullanan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"TUSAŞ'a geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tüm aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. İlk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza buradaki operasyon ve bu etkisiz hale getirilinceye kadar olan süreçle ilgili bilgi arz ettik. Çok büyük bir üzüntü duyuyoruz. Hep birlikte milli birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kim pusu kuruyorsa, ister terör örgütü, ister organize suç örgütü, ister şehir eşkıyası olsun hiç durmadan, duraksamadan azim ve karanlıkla bunların da nefeslerini kesmekte kararlıyız. Bizim kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz; devletimizin ve milletimizin iradesi, gücü her zaman galip gelecektir. Bundan da hiçbirimizin şüphesi olmasın."