TUSAŞ’a yönelik saldırı ASELSAN’daki şüpheli ölümleri akıllara getirdi

Dün Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan terör yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi. Hain saldırıdan 5 kişi şehit olurken 22 kişi de yaralandı. Olayın ardından hem TSK hem MİT terör hedeflerine yönelik olarak operasyon düzenledi ve hedefler imha edildi.

Kaan, Hürjet, Atak, Aksungur, Gökbey gibi yüz akı projelerin hayat bulduğu TUSAŞ'a yönelik saldırı geçmişte ülkemizin önemli projelerinin üretildiği ASELSAN'daki şüpheli ölümleri akıllara getirdi. Türkiye'nin genç beyinleri neden hedef alınıyor? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.

Şüpheli şekilde hayatlarını kaybeden ASELSAN'ın önemli projelerinde görevli mühendislerinin ölümlerinin üzerindeki sır perdesi, yıllar geçmesine rağmen kalkmadı. Kıbrıs Barış Harekatı sonrası ABD'nin Türkiye'ye karşı ilan ettiği ambargo sonrasında kurulan Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) geçmişte 8 mühendisini şüpheli ölümlerle kaybetti.

1975'te kurulan ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaç duyduğu sistemlerini üretmeye devam ederken tarihindeki bu şüpheli ölümler hala gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'nin gözbebeği ASELSAN'da hizmet veren mühendislerin ölümleri 2006'da başladı.

Genç beyinler neden hedef alındı? (Ekran görüntüsü / A Haber)

HÜSEYİN BAŞBİLEN'İN ÖLÜMÜ

5 Ağustos 2006'da, şirketin Milli Tank Projesi'nde görevli Mühendis Hüseyin Başbilen, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. İşe gitmek üzere evden çıktıktan sonra, aracı evinden 50 metre uzakta bulunan Başbilen, boğazı ve bilekleri kesik halde bulundu. Aracın kapıları kilitli el freni çekikti. Ölümü intihar olarak dosyalara geçen Başbilen'in ne ailesi ne de tanıdıkları intihara inanmadı.

Polisin olay yeri raporlarında ise Başbilen'in kanına aracın tavan koltuk ve kapılarında rastlanmaması, cinayet ihtimalini güçlendiren bir bulgu olarak değerlendirildi fakat kanıtlanamadı.

EVRİM YANÇEKEN VE MÜLSEM ÜNAL'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

17 Ocak 2007'de ise, ODTÜ mezunu ASELSAN mühendisi Mülsem Ünal, aracında ölü olarak bulundu. Otopsi sonucunda, 30 yaşındaki mühendisin kafasından aldığı tek kurşunla öldüğü belirlendi. Raporda intihar ettiği yazıldı.

Ünal'ın şüpheli ölümünden 9 gün sonra, 26 Ocak 2007'de Ankara Batıkent'te oturan ve 6'ncı kattan atladığı iddia edilen Evrim Yançeken, olay yerinde hayatını kaybetti. ASELSAN mühendisi Yançeken'in ölümünün ardından psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

AİLELER İNTİHAR İDDİALARINA İNANMADI

Peş peşe gelen bu üç şüpheli ölüm her ne kadar raporlara intihar olarak geçse de ailelerin bunu kabul etmesi mümkün olmadı. 7 Ekim 2007'de bir başka mühendis Burhanettin Volkan, görev yeri olan Bando Okullar Komutanlığı'nda silahla intihar etti. Yazılım konusunda çok başarılı olan Burhanettin Volkan'ın ölümü şüpheli bulundu. Dikkatli bakıldığında sürekli olarak intihar raporları tutuluyor.

ASELSAN'daki şüpheli ölümler! (Ekran görüntüsü / A Haber)

"FETÖ'DEN KOPMAYA ÇALIŞIYORDU"

Volkan'ın ailesinin şikayeti ile askeri savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Volkan'ın babası, oğlunun uzun süre boyunca FÖTÖ'den kopmaya çalıştığını iddia etti. Bu iddia, ölümün intihar değil cinayet olabileceği ihtimalini güçlendirdi fakat kanıt bulunamadı.

TERHİSİNE 74 GÜN KALA ELEKTRİĞE KAPILDI

ODTÜ'den derece ile mezun olan elektrik eloktronik mühendisi Zafer Oluk, 10 Mayıs 2008'de vatani görevi sırasında İstanbul Hadımköy'deki birliğinde terhisine 74 gün kala elektrik çarpması sonucu şehit düştü. Oluk'un trafo tamiri yaparken şehit olduğu iddia edildi. Ailesi bu iddiaya inanmadı fakat bu can kaybı da kayıtlara kaza olarak geçirildi.

KAZA GEÇİRDİ, TELEFONU VE CÜZDANI BULUNAMADI

Hakan Öksüz de ASELSAN bünyesindeki çok önemli projelerde çalışıyordu. 25 Ocak 2012'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Öksüz'ün telefonu ve cüzdanı kazadan sonra bulunamadı.

İHA PROJESİNDE ÇALIŞAN MÜHENDİS

Manyetik alan konusunda uzman olan Erdem Uğur ise ASELSAN bünyesinde İHA, F-16 gibi birçok önemli projede görev yapıyordu. Uğur 16 Ocak 2015'te Ankara'daki evinde ölü bulundu. Uğur'un, gazdan zehirlenerek intihar ettiği iddia edildi. İntihar iddialarına ailesi ve arkadaşları inanmadı. Bu olay da şüpheli olarak tarihteki yerini aldı.

14'ÜNCÜ KATTAN ATLADI

32 yaşındaki ASELSAN mühendisi Kerem Parıldar ise yerli savunma sistemleri üzerinde mesai harcıyordu. 21 Kasım 2017'de bir binanın 14'üncü katından kendisini atarak intihar etti.

FETÖ SORUŞTURMAYA ENGEL OLDU

Bütün bu şüpheli ölümler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yeniden gündeme geldi. Mühendislerin ölümü ile ilgili o dönemde soruşturmayı yürüten ve FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklanan eski savcı Murat Demir ifadesinde soruşturmaları FETÖ'cülerin engellediğini savundu.

ASELSAN kuruluşundan bugüne gelindiğinde gerek elektronik harpte gerek askeri teçhizatta TSK'nın ihtiyacı olan üretebilecek kapasiteye geldi. ASELSAN'ın savunma sanayi fuarlarındaki ürünleri ve üretim yeteneği dikkat çekmeye başlamıştı