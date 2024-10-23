Yenidoğan yoğun bakım üniteleri nasıl çalışıyor? Son teknoloji cihazlar…

Kimi erken doğuyor, kimiyse nefes problemi yaşıyor. Her biri kuvözlerinde yaşam mücadelesi veriyor. Devlet hastanelerinin yenidoğan yoğun bakım servislerinde küçük savaşcılar için 24 saat kesintisiz hizmet veriliyor. A Haber devlet hastanelerindeki süreci görüntüledi

A Haber'e konuşan yenidoğan uzmanı Prof. Dr. Ayşen Sumru Kavurt, "Yenidoğan yoğun bakım ünitesi hastanelerin en kritik birimlerinden bir tanesidir. Yoğun tıbbi bakım ihtiyacı olan bebekler izlenmektedir." dedi.

Devlet bebeklere nasıl bakıyor? A Haber görüntüledi DEVLET BEBEKLERE NASIL BAKIYOR? A HABER GÖRÜNTÜLEDİ ISI VE NEM SEVİYELERİ BİLE KONTROLDE

Ankara Etlik Şehir Hastanesi yenidoğan yoğun bakım birimi de örnek hizmetin sunulduğu o noktalardan. Serviste pek çok hemşire ve doktor görev yapıyor. Süreçler oldukça hassas şekilde yürütülüyor. Öyle ki odaların ısı ve nem seviyelerine kadar sürekli kontrol ediliyor.

Son teknoloji cihazlar ile hizmet (Ekran görüntüsü / A Haber)

UZMAN ELLER GÖREVDE

Prof. Dr. Ayşen Sumru Kavurt, "Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde toplamda 170 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitemiz var. Bu ünite modern teknolojiyle donatılmış bir ünite. Ünitemizde yenidoğan eğitim görevlileri yenidoğan uzmanları çocuk sağlığı uzmanı ve yenidoğan yan dal ihtisası yapan hekimler bebeklerimize hizmet vermekte." ifadelerini kullandı.

Devlet hastanelerin ısı ve nem bile kontrol altında (Ekran görüntüsü / A Haber))

SON TEKNOLOJİ CİHAZLAR

Etlik Şehir Hastanesi'nde son teknoloji cihazlar bebekler için seferber edilmiş durumda. Konuya dair bilgi veren Kavurt, "Zaten 3 ve 4 seviye yoğun bakım ünitelerinde çok riskli bebekler tedavi ediliyor. Bu bebeklerin tedavi edilebilmesi için başta tabii ki ünitelerin fiziki altyapılarının teknolojik donanımlarının yeterli olması gerekiyor" diye konuştu.

Özel odalarda özel bakım (Ekran görüntüsü / A Haber)

ÖZEL ODALARDA BAKIM

Enfeksiyon riski olan bebeklerse özel odalarda kalıyor onların tedavileri de bu odalarda titizlikle yürütülüyor. Her birinin ailelerine kavuşabilmesi için Yoğun bir emek veriliyor. Tedavi sürecinde Ailelere şeffaf bir biçimde bilgi veriliyor.

Prof. Dr. Ayşen Sumru Kavurt, "Bizim hastanemizde başta erken doğan prematüre bebekler olmak üzere doğumsal ya da edinsel yenidoğan hastalıklar nedeniyle yatırılmış bebekleri takip ediyoruz. Bu anlamda cerrahi problemi ya da doğumsal kalp hastalığı olan bebeklerde başarılı şekilde çocuk cerrahisi, çocuk kardiyolojisi veya da çocuk kardiyavasküler cerrahide başarılı şekilde tedavisi yapılmaktadır." sözlerini kullandı.