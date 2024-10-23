Yenidoğan Çetesi mağduru aile ilk kez konuştu: Bebeğimi bilerek aç bıraktılar

O aile ilk kez konuştu! O AİLE İLK KEZ KONUŞTU! Doktor Fırat Sarı'nın lideri olduğu Yenidoğan Çetesi 26 Nisan'da çökertildi. 22 çete üyesi tutuklu. O çetenin mağdur ettiği ailelerden biri de Büyünlü ailesi. Maya bebeği kuvözden kurtulmaması için Yenidoğan Çetesi aç bırakıp ölüme sürükledi.

Yenidoğan Çetesi mağduru aile ilk kez konuştu (Ekran görüntüsü / A Haber)

MAMA VERMEMİŞLER

Ekiplerimize konuşan anne İmren Büyünlü, "Güney Hastanesi'ne gittim orada doğum yaptım, 26 Mart 2021 yılında çocuğumun gayet sağlıklı olduğunu söylediler. Bir iki güne çıkar diye de bilgi verdiler. Ama bebeği daha çok tutmaya başladılar, 1 ay tuttular devamlı oyaladılar. Kuvözde tuttular. Mama vermemişler, kilo aldırmamışlar." dedi.

Maya bebeği aylarca kuvözde tutmuşlar! (Ekran görüntüsü / A Haber)

6 AY KUVÖZ

Doktorlar Maya bebeğin durumunun iyi olduğunu söylemiş aileye ama Maya bebek 6 ay boyunca kuvözde kaldı. Maya bebeği ailesi başka bir hastaneye götürmek istedi ama iddiaya göre Fırat Sarı bebeğin yolda öleceğini söylemiş.

Annenin sözleri tüyler ürpertti! (Ekran görüntüsü / A Haber )

GECE BAŞKA HASTANEYE SEVK

Birkaç gün sonra da 6 aylık Maya bebeği başka bir hastaneye sevk ettiler. Anne İmren Büyünlü, "Gece arayıp ansızın Medilife'a sevk edeceklerini söylüyorlar. Orda da Fırat Sarı'nın hatalarını gördüm. Hatip bey dedi ki Fırat Bey'e söyledim hiçbir şeyi yok kilo alsa kurtulacak kuvözden." diye yanıt verdiler.

Doktor Fırat Sarı Esenyurt'taki özel hastanede çalışıyordu. İddiaya göre bebekler uzun süre kuvözde kalsın diye aç bırakıyorlardı. Tıpkı Maya bebek gibi çünkü Maya bebek günde 1 öğün besleniyordu.

Kahraman savcı dosyayı devraldı! (Ekran görüntüsü / A Haber)

KAHRAMAN SAVCI DEVREDE

6 ay boyunca kuvözde kalan Maya bebek o hastaneden sağ çıkamadı. Aile şüphelendi ve suç duyurusunda bulundu. Anne İmren Büyünlü bebeğinin Yenidoğan Çetesi tarafından öldürüldüğünden emin. 2022 Nisan ayında açmış davayı. Ailenin soruşturması başka bir savcıdaydı. Savcı Yavuz Engin, Büyünlü ailesinin dosyasını da aldı.