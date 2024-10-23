Adana yeni petrol rezervi heyecanı! 200 metre derinlikte çalışma

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı bitirmek için çalışmalarına yurdun her bir tarafından devam ediyor. Her taşın altına bakılıyor milli rezervler gün yüzüne çıkarılmak için 7/24 mesai harcanıyor.

Son olarak güzel haber Adana'nın Ceyhan ilçesinden geldi. Yeni petrol rezervi için alan hazırlandı ve 200 metre derinlikte çalışmalar sürüyor. Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Halil İbrahim Uğur: Bilindiği üzere Adana'nın Ceyhan ilçesinde daha öncede petrol rezervi bulunmuştu. Soysalı Mahallesi'nde bulunan rezervde üretim devam ediyor. Oradaki petrol Türkiye'nin ekonomisine kazandırılıyor.

200 metre derinlikte çalışma! (Ekran görüntüsü / A Haber)

SONDAJ ALANI HAZIR DURUMDA

Bizler şu anda Soysalı Mahallesi'nde çok yakın bir yerde birden fazla açılan petrol kuyusu var ve orada üretim yapılıyor. Mercimek Mahallesi'nde yeni rezerv için çalışma başlatıldı. Yakın zamanda sondajlama çalışması başlatılacak. İş makinaları yol açma çalışmaları yapıyor zemin çalışmaları da sürüyor. Son daj işleminin gerçekleştirileceği alan hazır durumda.

ZEMİN ÇALIŞMASI

Yeni rezerv için çalışmaları süreci devam ediyor. Mercimek Mahallesi'nde yeni bir rezerv heyecanı yaşanıyor. Sondaj makinaları gelmeden önce zemin güçlendirmeler yapıldı. Şu anda rezerv için çalışmalar sürüyor.