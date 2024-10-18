Yenidoğan Çetesi’nin CHP’li Meclis Üyesi kan dondurdu! Hakkındaki iddianame şok etti

Türkiye'nin gündemine oturan yeni doğan çetesi 10 bebeğin ölümüne neden olmuştu. Bebek acil hastalarını anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan çete hakkında geçtiğimiz günlerde fezleke hazırlanmış ve çeten hakkında 1775 yıla kadar hapis istenmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcığı tarafından iddianame düzenlendi. 22 Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame değerlendirme aşamasında. Mağdur annelerin sosyal medya üzerinden Reyap Hastanesi ve Yenidoğan çetesi hakkında yaptığı paylaşımlar kan dondurdu. Mağdurların anlattıkları olayın iğrenç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP İBB MECLİS ÜYESİ ÇIKTI

Yenidoğan çetesi şüphelilerinden CHP Beylikdüzü Meclis Üyesi Ahmet Atilla Yılmaz'ın da bulunduğu ortaya çıktı. Yenidoğan bebeklerin ölümüne sebep olan başhekim Yılmaz, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Başkanı.

Ahmet Atilla Yılmaz hakkında iddianamede şu ifadeler yer verildi, "Şüphelinin Beylikdüzü Medilife Hastanesinin başhekimi olduğu, 1. Kolluk fezlekesinin 81. Sayfasında yer alan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün denetim raporlarında bebek Damla isimli bebeğin ölümü ile ilgili yapılan araştırmada bebeği exitusa götüren nedenin kaçınılmaz olmadığı belirtilerek hastaya gerekli müdahalelerin yapılmadığının tespit edildiği, şüphelinin de bu hastanenin sorumlu başhekimi olduğu, şüpheli Fehmi Alperen'in savcılıkta alınan ifadesinde hastane başhekimlerinin ciroların nasıl artıracağını çok iyi bildiğini, yenidoğan ünitelerinde ciro artırmanın tek yolunun hastaların mevcut durumlarında oynamaya yaparak 3. Basamak göstermek veya sadece 3. Basamak hasta kabul etmek şeklinde olabilir.

İki yöntemde de usulsüzlük olduğu aşikardır şeklinde beyanda bulunduğu, Hasan Basri Gök'ün savcılıkta alınan ifadesinde Beylikdüzü Medilife başhekimi olan Ahmet Atilla'nın usulsüz epikriz yazılmasından, usulsuz hasta sevkinden ve usulsüz basamaklandırmadan haberdar olduğunu beyan ettiği, Fırat Sarı'nın savcılıkta alınan ifadesinde hastane sahipleri ve başhekimlerinin ciro artışının bir takım usulsüzlüklerle mümkün olabileceğini gayet iyi bildiklerini beyan ettiği, böylelikle şüphelinin başhekimi olduğu hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarında basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği" ifadelerine yer verildi.

Yenidoğan Çetesi'nin CHP'li Mecli Üyesi Beylikdüzü Medilife Hastanesinin başhekimi

İDDİANAMEDE ADI GEÇEN HASTANELER

Şüpheli Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu suç örgütünün Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi, Medilife Sağlık Hizmetleri ve Yonca Sağlık Hizmetlerine bağlı Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Refik Arslan AŞ'ye bağlı Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Beymed AŞ'ye ait Özel Birinci Hastanesi, Doğamed AŞ'ye ait Özel Doğa Hospital Hastanesi, Reyap AŞ'ye ait Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi, Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Esenler Güney Hastanesi ve Silivri Kolan Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kiralayarak işletmesini devraldığı ve söz konusu hastanelerden tamamında doktorlar yerine hemşirelerin sağlık hizmeti sunduğu aktarıldı.