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Lübnan'da zorunlu göç başladı! Bu görüntüler sadece A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi Yavuz Topal
Giriş: 24.09.2024 10:11 Güncelleme: 24.09.2024 11:51
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Lübnan’da zorunlu göç başladı! Bu görüntüler sadece A Haber’de

İsrail ile Hizbullah arasında çağrı cihazları ve telsizlerin patlamasından sonra yükselen tansiyon düşmüyor. İşgalci İsrail’in Lübnan’a yönelik yaptığı son saldırılarda 490’dan fazla kişi hayatını kaybetti ve 2 bine yakın yaralı var. Lübnan’ın güneyinden kaçışlar başladı. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktarırken özel görüntüler Niyazi Kurt’un kamerasına yansıdı.

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