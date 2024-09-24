24 Eylül 2024, Salı
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Lübnan’da zorunlu göç görüntüleri sadece A Haber’de
Terör devleti İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında başlayan karşılık saldırılar çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açtı. Çağrı cihazları ve telsizleri patlatan İsrail dün Lübnan’dan insanların telefonlarına mesaj göndererek bölgeyi terk edin mesajları verdi. Bombardımanlarda 500’e yakın insan hayatını kaybetti. Lübnanlılarda kuzeyden güneye göçe başladı. Detayları A haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.