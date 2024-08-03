İşgalcilerden Lübnan’a hava saldırısı! Savaş uçakları Suriye sınırını vurdu

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yaptığı basın açıklaması sonrası, Hizbullah'ın silahlı kanadı işgalci İsrail'e 25 adet füze fırlattı.

NASRALLAH'IN AÇIKLAMALARI

İsrail'in Beyrut saldırısının ardından sınır hattındaki çatışmaların yeni bir sürece girdiğini belirten Nasrallah, "Sadece bir destek cephesi olmanın ötesine geçtik. Bu tüm cephelerde açık bir savaş. Yeni bir aşamaya girdik." dedi.

Konuşmasında İsrail'e seslenen Nasrallah, "Biraz gülün ama çok ağlayacaksınız ve hangi çizgiyi aştığınızı, ne tür bir saldırganlık yaptığınızı bilmiyorsunuz. Tüm destek cepheleri yeni bir aşamaya girdi ancak bunun tırmanması düşmanın (İsrail) tepkisine göre değişiyor." uyarısında bulundu.