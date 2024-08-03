İşgalcilerden Lübnan'a hava saldırısı! Savaş uçakları Suriye sınırını vurdu
İşgalci İsrail ve Lübnan hattında tansiyon yükseldi. Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün işgalciler tarafından katledilmesi sonrası İsrail'e misilleme olarak füze saldırısı düzenleyen Hizbullah, siyonistlerin yasa dışı Matzuva yerleşim biriminin de hedef alındığı bildirmişti. Bu saldırılar sonrası işgalci İsrail Lübnan'ın doğusundaki bazı bölgeleri vurdu. Lübnan medyasına göre İsrail ordusu, ülkenin Suriye sınırına hava saldırısı düzenledi.
İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Suriye sınırında bazı bölgelere hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne yakınlığı ile bilinen Beyrut merkezli "El Meyadeen TV"nin haberine göre İsrail, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa vilayetinde bazı bölgeleri vurdu.
İsrail savaş uçakları, Havş eş-Seyid Ali beldesinin çevresini hedef alırken saldırının hedefinde neresi olduğu ve can kaybı hakkında detay paylaşılmadı.
HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E FÜZE YAĞMURU
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yaptığı açıklamanın ardından, dün Hizbullah'ın silahlı kanadı işgalci İsrail'e 25 adet füze fırlattı. Lübnan topraklarından yaklaşık 48 saat sonra ilk kez roketlerin atıldığı işgalci İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde atılan roketler nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi. Saldırıya ilişkin detay verilmezken, sosyal medyada Celile'nin batısındaki bir bölgede İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini gösteren görüntüler paylaşıldı.
NASRALLAH'IN AÇIKLAMALARI
İsrail'in Beyrut saldırısının ardından sınır hattındaki çatışmaların yeni bir sürece girdiğini belirten Nasrallah, "Sadece bir destek cephesi olmanın ötesine geçtik. Bu tüm cephelerde açık bir savaş. Yeni bir aşamaya girdik." dedi.
Konuşmasında İsrail'e seslenen Nasrallah, "Biraz gülün ama çok ağlayacaksınız ve hangi çizgiyi aştığınızı, ne tür bir saldırganlık yaptığınızı bilmiyorsunuz. Tüm destek cepheleri yeni bir aşamaya girdi ancak bunun tırmanması düşmanın (İsrail) tepkisine göre değişiyor." uyarısında bulundu.
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