27 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika... İsrail'den Lübnan'a füzeli saldırı! Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 23:01 Güncelleme: 26.06.2024 23:51
ABONE OL
Son dakika... İsrail’den Lübnan’a füzeli saldırı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika... İsrail Lübnan'a füzeli saldırıda bulundu. İsrail, Nebatiye şehrinden sivil bölgeyi hedef aldı. Çok sayıda yaralı var.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör