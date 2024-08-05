Lübnan’dan katil İsrail’in kuzeyine füze ve SİHA saldırıları düzenlendi

İsrail ordu sözcülüğünden bir yetkili, yaptığı açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine yönelik füze ve SİHA'larla saldırı düzenlendiğini belirtti.

İsrailli yetkili, saldırılarda yaralanma ya da can kaybı olup olmadığına dair ise bilgi paylaşmadı.