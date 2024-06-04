Uyuşturucu rotasına darbe! Güney Amerika’dan uyuşturucu kaçakçılığı yapan 9 zanlı gözaltında

DAĞITIM NOKTASI BURSA SEÇİLİYOR

Barselona'dan kalkan diğer gemi ilk olarak İstanbul'a değil Bursa'ya gidiyor. Burada Gemlik Limanı'ndan da dağıtım planı yapıyorlar. Burada görevli tüm ekipler ortaklaşa bir operasyon yürütüyor. Uyuşturucu kokusunun ortadan kalkması için derilerin içine saklandığı tespit edildi. Ekipler Kolombiya'dan bir kartel üyesinin Türkiye'ye geleceği ve bu işleri koordine edeceğini değerlendiriliyor. Ancak olağan bir şüpheli tespit edilemiyor. Ekipler havayolu ile Kolombiya ve Güney Amerika'dan Türkiye gidip gelenleri değerlendirmeye alıyor. Ancak bunda da herhangi bir sonuç ortaya çıkmıyor.