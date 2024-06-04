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Uyuşturucu rotasına darbe! Güney Amerika'dan uyuşturucu kaçakçılığı yapan 9 zanlı gözaltında

ahaber.com.tr Ramazan Almaçayır Ramazan Almaçayır
Giriş Tarihi: 04.06.2024 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
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Uyuşturucu rotasına darbe! Güney Amerika’dan uyuşturucu kaçakçılığı yapan 9 zanlı gözaltında

Güney Amerika'dan ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "Narkoçelik-20" operasyonlarında 373 kg kokain ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltında. Operasyonla ilişkin A Haber'e özel bilgileri A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.

Güney Amerika'dan yani Kolombiya-İspanya üzerinden ülkemize getirilmeye çalışılan 379 kilogram uyuşturucu düzenlenen başarılı operasyonla ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalanan 9 kişi gözaltına alındı.

Peki 373 kg uyuşturucu nasıl ele geçirildi? Güney Amerika'dan Türkiye'ye uyuşturucu kaçakçılığı nasıl engellendi? Uyuşturucu rotası nasıl tespit edildi ve engellendi? Operasyonla ilişkin A Haber'e özel bilgileri A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.

BARSELONA KAMUFLESİ

Ramazan Almaçayır: Yaklaşık olarak 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda yapılan bir operasyon var. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sabah saatlerinde 373 KG uyuşturucu yakalandığını açıkladı. Ancak burada çok çarpıcı detaylar var. Kolombiya'da uyuşturucu kartelleri Türkiye'ye sevk etmek istedikleri önce gemiye yüklüyorlar. Bu geminin ilk adresi İspanya'da Barselona limanı oluyor. Burada başka bir gemiye aktarılıyor. Buradaki gemi değişiminin amacı ise olağan şüpheli olan Kolombiya'dan direkt sevkiyat olayını kamufle etmek.

DAĞITIM NOKTASI BURSA SEÇİLİYOR

Barselona'dan kalkan diğer gemi ilk olarak İstanbul'a değil Bursa'ya gidiyor. Burada Gemlik Limanı'ndan da dağıtım planı yapıyorlar. Burada görevli tüm ekipler ortaklaşa bir operasyon yürütüyor. Uyuşturucu kokusunun ortadan kalkması için derilerin içine saklandığı tespit edildi. Ekipler Kolombiya'dan bir kartel üyesinin Türkiye'ye geleceği ve bu işleri koordine edeceğini değerlendiriliyor. Ancak olağan bir şüpheli tespit edilemiyor. Ekipler havayolu ile Kolombiya ve Güney Amerika'dan Türkiye gidip gelenleri değerlendirmeye alıyor. Ancak bunda da herhangi bir sonuç ortaya çıkmıyor.

DRONE İLE HAVADAN TAKİP

Ekipler bu noktada çalışmaya devam ediyor ve İstanbul'da Güney Amerikalı ya da Kolombiyalı uyuşturucu şüphelisi olan şahıslar drone ile takip edilmeye başlanıyor. Buradaki şüpheliler sabah saatlerinde dikkat çekmemek için scooter ile yolculuk yapıl ardından taksi ile işlerine devam ediyorlar ya da başkaları üzerine kiralanan araçları kullanıyorlar.

Sürekli olarak rota üzerinde git gel yapıyorlar ve polis kontrol noktası olup olmadığını anlamaya çalışıyorlar. İstanbul'da ev kiraladıkları tespit ediliyor ve takip başlıyor. Bu kişinin Bursa'ya gittiği anlaşılıyor. Burada sürekli olarak fiziki takip yapılıyor. İşte polis bu noktada Gemlik Limanı'nın kullanılacağını anlıyor.

HAYVAN DERİSİ İLE KOKU BASTIRMA

Tüm takiplerden sonra operasyon için düğmeye basılıyor ve konteynerlerde yapılan aramalarda 373 kilo uyuşturucu yakalanıyor. Burada uyuşturucu kokusunu engellenmek için hayvan derileni kullanıyorlar. Burada uyuşturucuyu tespit etmek de önemli bir başarıdır.

Zehir rotasına Türk pençesi! Barselona kamuflaj...Zehir rotasına Türk pençesi! Barselona kamuflaj... ZEHİR ROTASINA TÜRK PENÇESİ! BARSELONA KAMUFLAJ...
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