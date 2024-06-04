Enerji alanında devrim yapan Berat Albayrak FETÖ’cülerin hedefinde: Oyunlarını nasıl bozmuşsa nefretleri tükenmek bilmiyor...

İşte Tuna'nın köşe yazısı:

AK PARTİ'NİN İYİ İNSANI

Gırtlağına kadar "sevgisizlik" bataklığına batmış. Kime "iyi" desen, anında kırk kulp bulup yapıştırıyor. Sanki "iyiye" tahammülü yokmuş gibi. Sanki AK Parti'nin yegâne "iyi insanı" kendisiymiş gibi.



Nasıl bir "bencilikle" malul, varın siz hesap edin. Hayır, münferit birinden değil, karakterden söz ediyorum. Tek derdi elde ettiği konumu muhafaza etmek yahut yeni konumlar elde etmekten ibaret.

Bu uğurda ekip halinde ayak oyunları da oynar, güvercin gibi solo takla da atar. Öyle takla ustasıdır ki gözünüz kamaşır... Nasıl kamaşmasın; nevzuhur anketler eşliğinde günü gelir "Üniversite gençliğinin yüzde 50'si AK Partili" der; günü gelir "AK Parti İBB'yi kazanıyor" der. Mahut "politik anestezi uzmanı" projeksiyonuyla alınacak yol olabilir mi, hüsrandan başka.