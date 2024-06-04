Demokratikleşme maskesiyle kirli plan! PKK illegal seçim ile ne planlıyor?

TÜRKİYE VE BÖLGE ÜLKELERİ KABUL ETMEZ

Seçim yapılacak bölgeler uluslararası hukuk nazarında bakıldığı zaman alanlar Suriye'nin toprağıdır. PKK geçici olarak sahip olduğu alan hakimiyetini durumunu fiili olarak da meşruiyet kazandırmak vasıtasıyla pekiştirmek istiyor. Bu sözde seçim hem Türkiye tarafından hem de bölge ülkeleri tarafından kabul edilecek bir seçim değil. Bu seçimin geçerliliği yok. Bölgedeki yerel unsurlar da bu seçime karşılar. Hatta bölgedeki Kürt unsurlar da karşılar. Bu sözde seçimde muhaliflere kesinlikle yer yok. Kürt ve Arap aşiretler seçimi boykot ediyorlar.