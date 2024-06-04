Demokratikleşme maskesiyle kirli plan! PKK illegal seçim ile ne planlıyor?
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda işgal ettiği topraklarda 11 Haziran'da sözde yerel seçim yaparak kendisine meşruiyet sağlamayı hedefliyor. Türkiye sözde seçime nasıl tepki verecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’in konuğu olan uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret değerlendirdi.
Terör örgütü PKK Suriye'nin kuzeyinde demokratikleşme maskesiyle kirli planı devreye soktu ve seçim hazırlığına girişti. Suriyeli Kabileler ve Aşiretler Meclisi sözde seçim girişimini kınadı. Öte yandan Ankara'dan "Oldu Bittiye izin vermeyiz" mesajı geldi.
BMGK KARARLARINA TERS DURUM
Öte yandan ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in daimi üye olduğu BMGK'nın 2015 yılında kabul ettiği kararda suriye'nin toprak bütünlüğünün altı çiziliyor. Yani bu kararla, Suriye'nin bağımsızlığı, egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılık bildiriliyor. Terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı PYD/YPG BMGK'nın 2254 kararının tam zıttı bir eyleme imza attı.
BAĞIMSIZ DEVLET KURMA PLANI
PYD/YPG Fırat'ın doğusunda "yerel seçim" çalışmalarına başladı. Belirlenen ilk tarih 30 Mayıs 2024 olarak açıklandı. Ancak seçimin tarihi 11 Haziran'a ertelendi. Seçimin Cezire, Deyr Ez Zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin'in şehba bölgelerinde yapılması planlanıyor. Böylece PKK, "Suriye'de öncelikle özerk bir statü" oluşturacak, sonrasında ise "Bağımsız bir devlet kurma" planını devreye sokacak.
MEŞRULAŞMA ÇABASI
PKK illegal seçim ile ne planlıyor? Terör örgütü demokratikleşme maskesiyle meşrulaşma çabasında mı? Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki sözde seçime nasıl karşılık verir? Terör örgütü PKK, Suriye'nin toprak bütünlüğünü nasıl tehdit ediyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in konuğu olan uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret değerlendirdi.
ALAN HAKİMİYETİ OYUNLARI
Doç. Dr. Mesut Şöhret: Burada PKK'nın kontrol ettiği bölgeler söz konusu. Terör örgütü burada sandık kurarak kendine alan açma hedefi güdüyor ve meşruiyet kazanma çabasına girişti. Sağlamış olduğu alan hakimiyetini sözde yerel seçimler vasıtasıyla meşrulaştırmak istiyor. Bu sözde seçim baştan beri kuruluş itibarıyla illegal bir seçimdir.
TÜRKİYE VE BÖLGE ÜLKELERİ KABUL ETMEZ
Seçim yapılacak bölgeler uluslararası hukuk nazarında bakıldığı zaman alanlar Suriye'nin toprağıdır. PKK geçici olarak sahip olduğu alan hakimiyetini durumunu fiili olarak da meşruiyet kazandırmak vasıtasıyla pekiştirmek istiyor. Bu sözde seçim hem Türkiye tarafından hem de bölge ülkeleri tarafından kabul edilecek bir seçim değil. Bu seçimin geçerliliği yok. Bölgedeki yerel unsurlar da bu seçime karşılar. Hatta bölgedeki Kürt unsurlar da karşılar. Bu sözde seçimde muhaliflere kesinlikle yer yok. Kürt ve Arap aşiretler seçimi boykot ediyorlar.
PKK'NIN CESARETİ ABD'DEN GELİYOR
PKK-YPG kendisine yakın partilerin seçime girmesine izin veriyor. Bu sayede alınacak sonuçları uluslararası topluma kabul ettirmek gayretindeler. Bu seçimler yasa dışı ve illegaldir. PKK'nın bu cesareti kendine hem siyasi ve askeri destek veren başta ABD olmak üzere Batı devletlerinden alıyor. PKK burada asli bir unsur değildir.
SINIR ÖTESİ HAREKET
MGK bildirisinde yapılacak bir operasyonun sinyalleri var ve buna net şekilde dikkat çekilmiş. Arap Baharı'nda yaşanan gerilimler doğrudan Türkiye'yi etkiledi. Şimdi bu bölgede oluşacak bir güç boşluğu ya da burada meydana gelecek bir çatışma süreci yine en fazla Türkiye'yi etkileyecektir. Türkiye burada kesinlikle Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik bu tarz adımlara izin vermeyecektir. Türkiye bu konuda gerekeni yapacaktır. Sınır ötesi hareket gerekiyorsa da Türkiye bunu hızlı şekilde yapacaktır.
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