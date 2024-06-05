Yahudiler provokasyon yapacak mı? Kudüs günü etkinliği ardından Mescid-i Aksa'ya baskın mı yapılacak?
İsrail Lübnan sınırında gerilim hala yüksek. Çatışmalar devam ediyor. ABD'nin Lübnan büyükelçiliği önünde de bir saldırı gerçekleşti. Diğer yandan Kudüs'te de gerilim yüksek. Aşırı sağcı Yahudilerin polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın yapması bekleniyor. Detayları bölgede A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameramanı Özkan Şafak aktardı.
İşgalci İsrail Terör Örgütü'nün Gazze'de katliamı devam ederken Kudüs'te zulüm sürüyor. İşgalci devletin sözde polisleri Mescid-i Aksa çevresini yapılacak bayrak yürüyüşü nedeniyle ablukaya almış durumda. Sosyal medyada örgütlenmeye çalışan bu sözde bayrakçı grup Mescid-i Aksa'ya baskın yapmayı da planlıyor.
BÖLGEDE TANSİYON YÜKSEK
Gazze'de binlerce masum canını alan katil devletin başbakanı Netanyahu'da çeşitli etkinlikler nedeniyle Kudüs'te olacak. Bölgede sözde asker ve polisler güvenlik tedbirlerini arttırdı. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve çevresinde tansiyon oldukça yüksek. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu son durumu canlı yayınlarda aktarıyor.
BAYRAKLARLA BULUŞMA HEDEFİ
Mert Hacıalioğlu/ Saat 10.15 itibarıyla yaşananlar: Kudüs Müslümanların da yoğun olarak yaşamlarını sürdürdüğü bir yer. İsrailliler her bir Müslümanı yaşı fark etmeksizin tehdit olarak algılıyor. Bu katil devletin katil başbakanı Netanyahu çeşitli programlar nedeniyle Kudüs'te olacak. Şu anda yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Tarihi yapılar çevresinde bayrak yürüyüşü altında bir takım programlar olacak. Mescid-i Aksa'nın olduğu bölgede her bir kapıdan katil devletin bayrağı ile geçecekler ve sonra buluşacaklar.
BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ
İşte bu bayrak yürüyüşü nedeniyle sözde İsrail polisleri yoğun güvenlik önlemi almış durumda. Bizler şu anda Şam Kapısı civarındayız ve onları görebiliyoruz. Burası aslında Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bir bölge ve bu sözde bayrak yürüyüşçüler buraya gelerek Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışacaklar. Dünden beri sosyal medya üzerinden örgütlenmeye çalışıyorlar. Mescid-i Aksa'ya baskın olması da muhtemel bir durum.
RADİKAL GRUPLARI YAHUDİLEŞTİRME HAYALİ
Buraya gelen sözde bayrakçılar Mescid-i Aksa'nın tamamen Yahudileştirilmesini savunuyorlar. Dana öncede bu radikal grupları buralarda görmüştük. Radikal gruplar ile polis arasında da zaman zaman olaylar çıkıyor. Daha önce bölge olmayan basın mensuplarını da burada görmeye başladık. Tansiyon oldukça yüksek.
BASKIN YAPACAKLAR
Burada toplanan sözde bayrakçıların Şam Kapısı'nda girişine izin verilmedi ancak onlar girmek için ısrarcı davranıyorlar. Şam Kapısı'nda içeri girildiğinde neredeyse esnafın tamamı Müslüman. Buraya bariyerler getirilmiş durumda. Bu sözde bayrakla gezen radikal gruplar Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışacaklar.
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