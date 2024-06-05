Yahudiler provokasyon yapacak mı? Kudüs günü etkinliği ardından Mescid-i Aksa’ya baskın mı yapılacak?

BAYRAKLARLA BULUŞMA HEDEFİ

Mert Hacıalioğlu/ Saat 10.15 itibarıyla yaşananlar: Kudüs Müslümanların da yoğun olarak yaşamlarını sürdürdüğü bir yer. İsrailliler her bir Müslümanı yaşı fark etmeksizin tehdit olarak algılıyor. Bu katil devletin katil başbakanı Netanyahu çeşitli programlar nedeniyle Kudüs'te olacak. Şu anda yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Tarihi yapılar çevresinde bayrak yürüyüşü altında bir takım programlar olacak. Mescid-i Aksa'nın olduğu bölgede her bir kapıdan katil devletin bayrağı ile geçecekler ve sonra buluşacaklar.