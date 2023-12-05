İYİ Parti CHP’nin ittifak teklifine neden “hayır” dedi? İP 81 ilde aday çıkarma kararından vazgeçer mi?

Ayrıca bu yeni yerel seçimlere motivasyon oluşturmak için ellerinde bu kutsal kalmadığı gibi süreçte birbirlerini o kadar karaladılar ki toparlanamaz hale geldiler. Ben onlar için "yaralı bilinç" diyorum. Bunların hepsi ayrı ayrı başarısız oldu. Bu hezimetten sonra CHP'de genel başkan değişti, İYİ Parti'de büyük bir kaos yaşanıyor. HEDEP ise kabuğuna çekilmiş gibi duruyor ama kamuoyunda yüzde 12 olan oyunu yüzde 8'lere düşürmüş durumda. İstanbul'da yapmış olduğumuz araştırmalarda oyu yüzde 7,7'lere düşmüş durumda.