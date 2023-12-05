İYİ Parti CHP'nin ittifak teklifine neden “hayır” dedi? İP 81 ilde aday çıkarma kararından vazgeçer mi?
CHP ile İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak yapmayacak. İYİ Parti Genel İdare Kurulu, CHP'nin ittifak teklifini oy çokluğu ile reddetti. Alınan kararı Genel Başkan Meral Akşener açıkladı. HEDEP de 81 ilde aday çıkarma kararı aldı. Gündemin sıcak başlığını A Haber canlı yayınına katılan kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş değerlendirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e iş birliği teklifi götürdü. Meral Akşener ise topu Genel İdare Kurulu'na attı.
Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz'ın katılmadığı toplantıda CHP'nin iş birliği teklifi 14'e karşı 35 oy ile reddedildi. HEDEP Merkez Yönetim Kurulu'ndan da 81 ilde aday gösterme kararı çıktı.
Peki İYİ Parti CHP'nin ittifak teklifine neden "hayır" dedi? İP 81 ilde aday çıkarma kararından vazgeçer mi? İYİ parti CHP'ye "hayır" dedi, Büyükşehirler'de ne olacak? CHP, HEDEP ile ittifak yapabilecek mi? Gündemin sıcak başlığını A Haber canlı yayınına katılan kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş değerlendirdi.
İhsan Aktaş: Aslında dikkat ederseniz 2019 seçimlerinde muhalefeti bir araya getiren bir araya getiren bir motivasyon vardı. CHP, İYİ Parti ve HEDEP yerel seçimde başarı elde edip sonra genel seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ın yenme planları yapılıyordu. Yerel seçimlerden sonra 4 yıl muhalefet partilerinin bu psikolojisini gördük ve yaşadık. Nihayetinde kendilerinde bu kutsal amaca varamadılar. Aslında amaçları ortadan kalktı. CHP, İYİ Parti ve HEDEP bir araya gelerek Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı ile AK Parti'yi yenemediler.
Ayrıca bu yeni yerel seçimlere motivasyon oluşturmak için ellerinde bu kutsal kalmadığı gibi süreçte birbirlerini o kadar karaladılar ki toparlanamaz hale geldiler. Ben onlar için "yaralı bilinç" diyorum. Bunların hepsi ayrı ayrı başarısız oldu. Bu hezimetten sonra CHP'de genel başkan değişti, İYİ Parti'de büyük bir kaos yaşanıyor. HEDEP ise kabuğuna çekilmiş gibi duruyor ama kamuoyunda yüzde 12 olan oyunu yüzde 8'lere düşürmüş durumda. İstanbul'da yapmış olduğumuz araştırmalarda oyu yüzde 7,7'lere düşmüş durumda.
İYİ Parti kurulduğu günden veri özgür bir parti olamadı. CHP'ye belediye kazandırmak, CHP'ye vekil kazandırmak gibi bir misyonu oldu. İYİ Parti bu ittifaka devam etseydi siyasal kimlik oluşturmadan çürümeye devam edecekti. Zor olan yolu tercih ettiler ama daha sağlıklı bir kara verdiler. Bu karar bugün olmasa bile yarın İYİ Parti'yi siyasal kimliği olan kendi tabanına hitap eden bir partiye dönüştürecek.
Seçime giderken kendisini Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşleştirmeyen yüzde 5-7 puanlık genç kitle bir anda Muharrem İnce'ye yöneldi. İnce'nin oyları bir dönem yüzde 9'lara bile çıktı. Genel seçim oyları yüzde 7'leri gördü. İşte orada bir dağılma olunca Sinan Oğan'a yöneldi bu genç kitle. Sonra bunlar 2'ye bölündü ve Cumhur ile Millet İttifakı'na dağıldı. CHP'nin umut beslediği gençlerin oyları ile seçimi kaybetti.
Bu karar CHP açısında büyükşehirleri tehdit eder. Yani her bir büyükşehirden 2 puan oyların eksilmesi ciddi tehlikedir. Bunun yanında İstanbul'da zaten AK Parti seçime avantajlı giriyordu. Daha da avantajlı hale geldi. İzmir'den Adana'ya kadar CHP bu süreçten etkilenecektir.
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