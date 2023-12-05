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İYİ Parti CHP'nin ittifak teklifine neden “hayır” dedi? İP 81 ilde aday çıkarma kararından vazgeçer mi?

A Haber
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Giriş: 05.12.2023 13:15
CHP ile İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak yapmayacak. İYİ Parti Genel İdare Kurulu, CHP'nin ittifak teklifini oy çokluğu ile reddetti. Alınan kararı Genel Başkan Meral Akşener açıkladı. HEDEP de 81 ilde aday çıkarma kararı aldı. Gündemin sıcak başlığını A Haber canlı yayınına katılan kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş değerlendirdi.
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