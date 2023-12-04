CHP fondaşı Merdan Yanardağ’ın hazımsızlığı! İttifakı kabul etmeyen İYİ Parti’ye zehir zemberek sözler: Siyasi ihanet

Akşener şu ifadeleri kullanmıştı:

Bizim bir kararımız var; 81 ilde tek başımıza seçime girmek şeklinde. Bu konuyu; 'Genel İdare Kurulu'nda bizim iki siyasi parti olarak, hiç değilse bazı yerlerde iş birliği yapabilir miyiz?' sorusunu, bir soruyu; acaba 'Genel İdare Kurulu'na tekrar götürebilir misiniz?' özü bu. Biz de arkadaşlarımızla konuştuk. Pazartesi biz doğal olarak GİK'i toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu GİK'te soracağız. Onlar nasıl cevap verecek, orada göreceğiz.

SEÇİME TEK BAŞINA GİRME KARARI ALDI

GİK sonrası İYİ Parti'nin kapısını aşındıran Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun hayalleri suya düştü. İYİ Parti seçimlere tek başına girme kararı aldı.