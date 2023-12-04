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CHP fondaşı Merdan Yanardağ’ın hazımsızlığı! İttifakı kabul etmeyen İYİ Parti’ye zehir zemberek sözler: Siyasi ihanet

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Giriş Tarihi: 04.12.2023 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
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CHP fondaşı Merdan Yanardağ’ın hazımsızlığı! İttifakı kabul etmeyen İYİ Parti’ye zehir zemberek sözler: Siyasi ihanet

Genel seçimlerde CHP ile ittifak halinde olup mağlubiyeti yaşayan İYİ Parti’nin yerel seçimlerde kararı belli oldu. GİK sonrası İP’in bir taraftan tutan Özgür Özel ile diğer bir tarafından tutan Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener’in ittifak açıklamasıyla hayal kırıklığına uğradı. İmamoğlu’nun babasından sonra ablasını da harcama planları işe yaramadı. Akşener’in yerel seçimlere İYİ Parti olarak tek başına gireceklerini belirtmesi CHP yandaşlarını titretti. CHP fondaşı Merdan Yanardağ, İYİ Parti ve Kürşad Zorlu'yu zehir zemberek sözlerle hedef aldı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'ya 'trol' diyen Yanardağ, İYİ Parti'nin kararını ise siyasi ihanet olarak tanımladı.

Yerel seçimlere giderayak kaybedeceğiz korkusuna kapılan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'i tekrar masaya oturtmak için düğmeye basmıştı.

Özgür Özel "Meral ablam" ifadeleriyle Akşener'e sıcak mesajlar vermeye çalışırken ABB Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek "nabız" yokladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Akşener'i telefonlara boğdu... CHP yandaşları ise hem ekranlardan hem de köşelerden ittifak olmazsa "İYİ Parti biter" söylemleriyle baskıyı artırdı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞTÜ

Müstakil seçim çıkışında bulunan Akşener, Özgür Özel ile bir araya geldi. CHP'nin ittifak davetinde 'GİK'i işaret etmişti.

Akşener şu ifadeleri kullanmıştı:

Bizim bir kararımız var; 81 ilde tek başımıza seçime girmek şeklinde. Bu konuyu; 'Genel İdare Kurulu'nda bizim iki siyasi parti olarak, hiç değilse bazı yerlerde iş birliği yapabilir miyiz?' sorusunu, bir soruyu; acaba 'Genel İdare Kurulu'na tekrar götürebilir misiniz?' özü bu. Biz de arkadaşlarımızla konuştuk. Pazartesi biz doğal olarak GİK'i toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu GİK'te soracağız. Onlar nasıl cevap verecek, orada göreceğiz.

SEÇİME TEK BAŞINA GİRME KARARI ALDI

GİK sonrası İYİ Parti'nin kapısını aşındıran Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun hayalleri suya düştü. İYİ Parti seçimlere tek başına girme kararı aldı.

KÜRŞAD ZORLU: EN DOĞRU ADAYLARLA ÇIKACAĞIZ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere "müstakil olarak girme kararı" aldığını bildirerek, "İYİ Parti olarak 2024 seçimlerine hür ve müstakil olarak yani Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi, 'özü başımıza' gideceğiz ve seçmenimizin karşısına en doğru adaylarla çıkarak, iyi belediyecilik parolasıyla milletimize hizmet ve sorumluluğunu inşallah onlarla paylaşacağız. Bu kararımızın öncelikle ülkemize, milletimizi, İYİ Parti ailesine hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

CHP YANDAŞI YANARDAĞ HAZIMSIZLIK YAŞADI

İYİ Parti'nin kararı sonrası CHP yandaşı Merdan Yanardağ zehir zemberek sözlerle İYİ Partiyi hedef aldı.
Yanardağ şu ifadeleri kullandı:

YANARDAĞ: İYİ PARTİ'NİN TROL SÖZCÜSÜ KÜRŞAD ZORLU

"Kürşad Zorlu yani bu 'trol' sözcüsü İYİ Parti'nin diyor ki; 'Kararımıza ilişkin şu temel ilke ve kaygılarımız ortaya koymak isterim. CHP'nin sunduğu işbirliği ve ittifak üzerine yaptığımız değerlendirmede oluşabilecek tablonun İYİ Parti'nin kuruluş ilke ve amaçlarıyla benzer doğrultuda tavır koymaktan uzak olacağı noktasında fikir birliğine varılmıştır' mesela sayın trol hangi kuruluş ve amaçlarından uzak bir teklifte bulunuldu."

"AĞZINIZI TOPLAYIN"

"Ağzınızı toplayın ya. CHP, Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü savunmaktan uzak bir parti mi? Hem bu Türkiye'nin cumhuriyetçi güçlerine yaslanarak siyaset yapacaksınız sonrada su içtiğiniz kuyuya tüküreceksiniz."

"SİYASİ İHANETTEN SÖZ EDİYORUM"

"Hiç lafı evirip çevirmeye gerek yok biraz harbi olun" diyen CHP yandaşı Yanardağ, "Attığınız bu adım 81 ilde ayrı aday çıkarma kararı, CHP'yi yenilgiye uğratma stratejisinin bir parçasıdır. CHP yenilgiye uğrayacak ki onun bıraktığı boşluğu siz doldurun öyle mi? Esas olarak İYİ Parti teşhir edilmelidir. İYİ Parti tarihsel misyonunu yerine getiremedi, laik, cumhuriyetçi çevrelerden aldığı oylara ihanet hazırlığı içindedir. Siyaset ihanetten söz ediyorum" dedi.

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