Eski İYİ Partili Vedat Yenerer’den Akşener ve İYİ Parti’ye büyük salvolar: HDP’lilerle kucaklaşan dolar milliyetçileri...

"ÖZÜ BAŞIMIZA GİDECEĞİZ"

Bu gelişme sonrası İYİ Parti'de yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kürşad Zorlu "İYİ Parti olarak 2024 seçimlerine hür ve müstakil olarak yani Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi, 'özü başımıza' gideceğiz ve seçmenimizin karşısına en doğru adaylarla çıkarak, iyi belediyecilik parolasıyla milletimize hizmet ve sorumluluğunu inşallah onlarla paylaşacağız. Bu kararımızın öncelikle ülkemize, milletimizi, İYİ Parti ailesine hayırlar getirmesini diliyorum." ifadeleriyle seçimlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını ifade etti.