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Eski İYİ Partili Vedat Yenerer'den Akşener ve İYİ Parti'ye büyük salvolar: HDP'lilerle kucaklaşan dolar milliyetçileri...

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2023 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
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Eski İYİ Partili Vedat Yenerer’den Akşener ve İYİ Parti’ye büyük salvolar: HDP’lilerle kucaklaşan dolar milliyetçileri...

İYİ Parti'de yapılan GİK toplantısı sonrasında yapılan açıklamada CHP'nin ittifak teklifinin reddedildiği ve yerel seçimlerde İYİ Parti'nin her ilde ayrı aday çıkarılacağı belirtildi. Bu karar sonrası özellikle CHP medyası İYİ Parti'yi hedef alırken, İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Vedat Yenerer'in 4 gün önce yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu. Yenerer yaptığı açıklamada İYİ Parti'deki isimleri "Gözlerini para bürümüş ihale ve dolar milliyetçisi" olarak tanımlarken "Kendi gözlerimle gördüm. TBMM koridorlarında HDP'lilerle kucaklaşan İYİ Partililer tanıyorum." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı ziyarette ittifak teklifinde bulunurken Akşener bu teklifi GİK toplantısına taşıyacağını ifade etti.

"ÖZÜ BAŞIMIZA GİDECEĞİZ"

Bu gelişme sonrası İYİ Parti'de yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kürşad Zorlu "İYİ Parti olarak 2024 seçimlerine hür ve müstakil olarak yani Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi, 'özü başımıza' gideceğiz ve seçmenimizin karşısına en doğru adaylarla çıkarak, iyi belediyecilik parolasıyla milletimize hizmet ve sorumluluğunu inşallah onlarla paylaşacağız. Bu kararımızın öncelikle ülkemize, milletimizi, İYİ Parti ailesine hayırlar getirmesini diliyorum." ifadeleriyle seçimlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını ifade etti.

CHP MEDYASI YERDEN YERE VURDU

Bu kararın gelecek dönemde neler getireceği siyaset kulislerinde merakla beklenirken, CHP medyası İYİ Parti'nin bu kararı nedeniyle yoğun eleştirilerine başladı.

İYİ PARTİ'YE SAĞLI SOLLU...

Diğer yandan İYİ Parti'de ittifak yapılmamasına yönelik eleştiriler de gelirken bazı isimler partiden istifa etti. Diğer yandan İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Vedat Yenerer çarpıcı katıldığı canlı yayında İYİ Parti ile HEDEP arasındaki ilişki üzerinden partililere yüklendi.

İşte Yenerer'in açıklamaları:

"HDP'LİLERLE KUCAKLAŞAN İYİ PARTİLİLER VAR"

Kendi gözlerimle gördüm. TBMM koridorlarında HDP'lilerle kucaklaşan İYİ Partililer tanıyorum.

"VAY ABİ NASILSIN?"

"Vay abi nasılsın?" diyerek HDP Genel Başkanı ile birbirlerine sarılan İYİ Partilileri biliyorum.

"BUNLAR İHALE VE DOLAR MİLLİYETÇİSİ"

Bunlar Türk Milliyetçisi filan değil. Bunlar gözlerini para bürümüş ihale ve dolar milliyetçisi.

İYİ Parti’de yaprak dökümü İYİ PARTİ'DE YAPRAK DÖKÜMÜ

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