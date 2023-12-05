Ankara’dan İsrail’e ikinci uyarı! Hamas üyelerine operasyon iddiaları

Eğer ki Hamas'a yönelik bir saldırı olursa İsrail ajanları, Türkiye'de insan öldürmenin cezası neyse ona göre cezasını çeker. Tabi bunlara mahkeme karar verecektir. Bunları önceden uyarmak ve Türkiye'de bu tip hareketleri yapmalarını engellemek daha doğru bir yol olacaktır. İran ile İsrail'in Orta Doğu'da birçok yerde istihbaratlarının çatıştığını biliyoruz. Bunu engellemek gerekiyor. Türkiye topraklarında Hamas dahil kanunlara ve kurallara uymayan hareketler yapması kabul edilemez.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN