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Ankara'dan İsrail'e ikinci uyarı! Hamas üyelerine operasyon iddiaları

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 05.12.2023
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Ankara’dan İsrail’e ikinci uyarı! Hamas üyelerine operasyon iddiaları

Türkiye'den İsrail'e Hamas açıklaması ile ilgili ikinci bir uyarı da İçişleri Bakanlığından geldi. Bakan Yerlikaya, “Böyle bir girişim kabul edilemez ve bedeli ağır olur” dedi. Türkiye’nin uyarıları ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan eski Tel Aviv Büyükelçisi Prof. Dr. Oğuz Çelikkol değerlendirdi.

Dün İsrail'in Türkiye dahil Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerini hedef alacağına dair haberler üzerine, İsrail istihbarat birimlerine, Türkiye'de yasa dışı faaliyette bulunmalarının ciddi sonuçları olacağı bildirildi. Bugünden İçişleri Bakanlığından Bakan Yerlikaya, "Böyle bir girişim kabul edilemez ve bedeli ağır olur" dedi. Peki hangi hamleler olabilir? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan eski Tel Aviv Büyükelçisi Prof. Dr. Oğuz Çelikkol değerlendirdi.

Prof. Dr. Oğuz Çelikkol: İsrail tabi geçmişte tabi Hamas üyelerine yönelik olarak bir çok suikast girişiminde bulunmuştu. Şimdi bu yeni iddialar dile getiriliyor. Tabi bunlar dünya basınına yansıdı ve Türkiye buna gereken tepkiyi gösterdi. Geçmişte Hamas yöneticilerine yönelik olarak bu tip olayların yaşandığını biliyoruz. Bunun bedellerinin olacağının altı devlet kesimi tarafından belirtildi ve İsrailli muhataplara iletildi.

İsrail ile ilişkilerin kesilmesi dahil buna yönelik birçok adım atılabilir ama buna karar verecek olanlar tabi ülkemizin yöneticileri olacaktır. Hükümet kanadında destek olmasa da ekonomik ilişkilerin geliştiğini görebiliyoruz. Böyle bir alan var. Bunun yanında tabi Türkiye İsrail'e operasyon yapacak güce de sahip. Tüm seçenekler masada olacaktır.

Eğer ki Hamas'a yönelik bir saldırı olursa İsrail ajanları, Türkiye'de insan öldürmenin cezası neyse ona göre cezasını çeker. Tabi bunlara mahkeme karar verecektir. Bunları önceden uyarmak ve Türkiye'de bu tip hareketleri yapmalarını engellemek daha doğru bir yol olacaktır. İran ile İsrail'in Orta Doğu'da birçok yerde istihbaratlarının çatıştığını biliyoruz. Bunu engellemek gerekiyor. Türkiye topraklarında Hamas dahil kanunlara ve kurallara uymayan hareketler yapması kabul edilemez.

Ankara’dan İsrail’e ikinci uyarı! ANKARA'DAN İSRAİL'E İKİNCİ UYARI!
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