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İYİ Parti'de yaprak dökümü! CHP ile ittifak teklifine olumsuz yanıt sonrası istifa dalgası: Artık yüreğim razı gelmiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2023 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
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İYİ Parti’de yaprak dökümü! CHP ile ittifak teklifine olumsuz yanıt sonrası istifa dalgası: Artık yüreğim razı gelmiyor

İYİ Parti yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacağını GİK toplantısı sonrasında duyururken, taciz ve para transferi iddialarıyla gündemden düşmeyen İYİ Parti'de seçim kararı sonrası yeni istifalar geldi. İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın "Yüreğim razı gelmiyor" diyerek partisine veda ederken İYİ Parti İstanbul Medya Başkanı Aslı Duru "Üyesi olduğum İYİ Parti’den gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim" sözleriyle partisinden ayrıldığını duyurdu. İşte detaylar...

İYİ Parti'de yapılan GİK toplantısında yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılmasına yönelik oylamada "red" çıktı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada "Genel İdare Kurulumuz 2024 yerel seçimlerine İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır" ifadelerini kullandı.

"İTTİFAK YOK"

GİK toplantısını işaret eden Akşener dün Genel İdare Kurulu'nu topladı. 4 saat süren toplantının ardından çıkan kararı açıklayan İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Genel İdare Kurulumuz; 2024 yerel seçimlerine "hür ve müstakil" olarak girme kararı almıştır." dedi.

KARAR SONRASI PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Kararın ardından İYİ Parti'de yer yerinden oynadı. CHP ile iş birliği yapılması gerektiğini düşünen İYİ Parti Yöneticileri bir bir istifasını açıkladı.

Parti kararının ardından istifaların özellikle büyükşehirlerden gelmesi dikkat çekti. İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, "Cumhuriyet Halk Partisi ile uyum içerisinde yürüttüğümüz yerel yönetim programımızın olumsuz bir noktaya taşınmasına ne aklım ne de yüreğim razı gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Partisinden istifa eden eski Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın şunları söyledi:

'YÜREĞİM RAZI GELMİYOR'

"Siyasetin sermayesi insandır, kazanımı ise gönüllerdir. Siyasal yapı ve siyasetçi sermayesinin ve kazanımını hunharca harcamamalıdır. Zira siyasetin temel mantalitesi 1'i 2 yapma, yakalanan sinerjiyle de 2'yi 5 yapabilme gayretidir.

Bir aday partisinin ideolojik duruş veya yapısından ziyade kendi diyalektiğiyle belirli bir seviyede seçmen çekebilir. Hülasa bu husus siyasetçinin halka dokunabilme kabiliyeti ve ortaya koyduğu sinerji ile de alakalıdır.

Zira mevzu o'dur ki Cumhuriyet Halk Partisi ile uyum içerisinde yürüttüğümüz yerel yönetim programımızın olumsuz bir noktaya taşınmasına ne aklım ne de yüreğim razı gelmiyor.

'GÖZ YUMMAM MÜMKÜN DEĞİLDİR'

'Kendimizi tartacağız' diye çıkılan 2024 Yerel Seçimleri yolunda bu politika nedeniyle fazlasıyla zayıflayacağımız açıktır. Kendimizi tartma seçiminin yerel seçim olduğu düşüncesinde değilim. Bugüne kadar şahsıma yapılan her türlü haksızlığı sineye çektim, çığırtkanlık, isyankârlık yapmadım. Yaşanılanlara bütün Antalya şahittir.

Lakin ilkeme, ülküme ve ülkeme haksızlık edilmesine göz yummam mümkün değildir diyerek; Genel Seçimden bu yana sürdürülen yanlış politikaların ortağı olmamak ve ülkemizin geleceği açısından içinde bulunduğu darboğaza rağmen yeni bir darboğaza sürüklememek, yeniden umut yaratmaya katkıda bulunmak üzere sorunu tabanda çözmek adına çalışmalar yapmak amacıyla, bugün itibarıyla 2015 Kasım ayından beri mücadele verdiğimiz İYİ Parti'den istifa ediyorum. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim."

BİR İSTİFA DA İSTANBUL'DAN

Öte yandan İYİ Parti İstanbul Medya Başkanı Aslı Duru da, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Duru, açıklamasında, "Üyesi olduğum İYİ Parti'den gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim" ifadelerini kullanarak ekran görüntüsü paylaştı.

İYİ Parti sonrası CHP de karışıyor İYİ PARTİ SONRASI CHP DE KARIŞIYOR

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