Başkan Erdoğan BAE ziyaretinde kritik görüşmeler olacak! Gündemde hangi başlıklar var? A Haber muhabiri Rüya Akkuş Dubai'den aktardı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TRK" ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın makam aracında A Haber izlerken görüntülendi. A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Başkan Erdoğan'ın zirve kapsamında görüşeceği liderleri ve kritik BAE ziyaretinde öne çıkan başlıkları Dubai'den canlı yayında aktardı.
A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kritik BAE ziyaretinde öne çıkan başlıkları canlı yayında aktardı.
A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un açıklamalarında öne çıkanlar:
Liderler dünyanın geleceğini masaya yatıracak diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da İklim Zirvesi kapsamında çok yoğun temasları olacak. Öncellikle program sabah erken saatler başlayacak. Öncelikle EXPO'da liderle birlikte bir aile fotoğrafı çekilecek.
Devamında ise yüksek düzeyli oturum başlıyor olacak ve liderler bir araya gelecekler. Özellikle verilecek olan mesajlarda oldukça önemli.
Liderler deyince hemen bir virgül koyalım, çünkü bu zirveye dünyayı en çok kirleten iki ülkenin lideri Amerika ve Çin katılmıyor. Dünyaya en az zarar veren ülkelerin başında gelen Türkiye ise yine Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde temsil ediliyor olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında bir konuşma gerçekleştirecek. Bu konuşmasında hem yenilebilir enerjiye, hem enerji kalkınmasına, yeşil kalkınmaya, hem de Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedeflerine yer vermesini bekliyor olacağız.
Türkiye'nin hali hazırda bir dünya markası var. Sıfır Atık bir dünya markası. BM nezdinde kabul görmüş bu marka da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın da temaslarında öne çıkan başlıklardan bir tanesi olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında ikili görüşmelerde gerçekleştirecek. İtalya ve Japonya başbakanları bunlardan sadece bazıları… BAE ve Ukrayna liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşeceği diğer liderler arasında.
Söz konusun BAE olunca temmuz ayını hatırlatmamız gerekiyor. İki ülke 50 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza atmıştı. Bu anlaşma kapsamında teknik heyetlerin çalışmalarının ne durumda olduğu değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmelerinde Gazze-İsrail savaşına da önem verecek diyebiliriz. Bu noktada altını çizeceğimiz hususlardan bir tanesi hem İsrail'in savaş suçu işliyor olması. Hem, Gazze'de yaşanan insani dram, hem de bu savaşın artık kalıcı ateşkes ile çözümlenmesi gerektiği, bu yüzden de çekimser kalan elleri Türkiye ikna etmeye çalışacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde Türkiye'ye dönüşünü sağlayacak.
BAŞKAN ERDOĞAN BAE'YE GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi.
Erdoğan'ı, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan, Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve ilgililer karşıladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Dubai'ye geldi.
ÇOK SAYIDA KRİTİK KONU ELE ALINACAK
Zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele politikaları başta olmak üzere, çevre sorunları, enerji, gıda, sağlık gibi muhtelif konularda liderler düzeyinde görüş alışverişinde bulunulması planlanmakta. Erdoğan'ın, toplantı marjında, katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülmekte.
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