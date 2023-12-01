Başkan Erdoğan BAE ziyaretinde kritik görüşmeler olacak! Gündemde hangi başlıklar var? A Haber muhabiri Rüya Akkuş Dubai’den aktardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında bir konuşma gerçekleştirecek. Bu konuşmasında hem yenilebilir enerjiye, hem enerji kalkınmasına, yeşil kalkınmaya, hem de Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedeflerine yer vermesini bekliyor olacağız.

Türkiye'nin hali hazırda bir dünya markası var. Sıfır Atık bir dünya markası. BM nezdinde kabul görmüş bu marka da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın da temaslarında öne çıkan başlıklardan bir tanesi olacak.