HEDEP'ten bebek katili Öcalan'ın özgürlüğü için CHP'ye çağrı! Meclis'te destek verin mesajı: Özgürlüğü için mücadele edeceğiz
CHP'de yaşanan genel başkan değişikliği sonrası Özgür Özel tıpkı Kılıçdaroğlu döneminde olduğu gibi HEDEP ile yakın ilişkiyi sürdürürken Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öperek Kandil'e selam çaktı. Özel ayrıca yaptığı açıklamalarda HEDEP'i normalleştirirken "Şeytanlaştıracak değilim" ifadeleriyle yerel seçim öncesi şirin gözükme çabasına girdi. Özgür'ün bu 'Özel' muamelesini gören HEDEP ise hemen harekete geçerek Öcalan'ın özgürlüğü için naralar atmaya başladı. HEDEP Mersin Milletvekili Ali Bozan "Meclis'te halkımız adına Öcalan'ın özgürlüğünü isteyeceğiz." diyerek CHP'ye "destek verin" mesajı gönderdi. İşte detaylar...
Türkiye 14 ve 28 Mayıs seçimlerini geride bırakırken HEDEP desteğini arkasına alan CHP Kandil'den gelen desteğe rağmen büyük bir hezimet yaşayarak seçimi kaybetti.
İSİM DEĞİŞTİ ZİHNİYET AYNI
Kemal Kılıçdaroğlu bu mağlubiyetin ardından koltuğunu da Özgür Özel'e kaptırırken, CHP'de "değişim" yaygaraları kopsa da zihniyet olarak ve özellikle HEDEP'e yönelik tavırda en ufak bir değişim gözlenmedi.
HEDEP'E MAVİ BONCUK
Ekrem İmamoğlu'nun desteğini arkasına alarak CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel, HEDEP'e ittifak konusunda mavi boncuklar dağıtırken skandallara da imza attı.
DEMİRTAŞ'A SELAM GÖNDERDİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başkan seçildiği kurultayda yaptığı ilk konuşmada, partilerinin ittifak ortağı HDP'nin eski Eş Başkanı, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi.
"ŞEYTANLAŞTIRACAK DEĞİLİM"
Teröristbaşı Öcalan ve terör örgütü PKK'ya övgüler düzen Kandil'in partisi HEDEP ile hiçbir sorununun olmadığını belirten Özel "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ
Diğer yandan yerel seçimler öncesi HEDEP'e her türlü yanlamayı yapan Özgür Özel, Türkiye düşmanlığıyla bilinen Pervin Chakar'ın dinletisine katıldı. Özel'e CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'li Pervin Buldan da eşlik etti. Diğer yandan törene Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.
"HDP BİZİM İÇİMİZDE OLAN BİR PARTİ"
Ayrıca CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko'nun açıklamalarıyla HEDEP'e göz kırparken yeni bir ittifakın sinyalini verdi. Kanko, "Her türlü görüşmeyi yaparız, Türkiye'nin çıkarı neyse. Biz yerel yönetimleri HDP ile birlikte yönetiriz diyorsak görüşmemiz lazım" ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında, "HDP bizim içimizde olan bir parti." diyen Kanko, " Bizim HDP ile özgürce hareket etme yeteneğimiz var." diye konuştu.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken Özgür Özel'in yanlamalarını gören HEDEP hemen harekete geçerek bebek katili Öcalan için özgürlük naraları atmaya başladı.
"MECLİS'TE ÖCALAN'IN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İSTEYECEĞİZ"
HEDEP Mersin Milletvekili Ali Bozan yaptığı açıklamada Öcalan'ın özgürlüğü için durmayacaklarını ve mücadele edeceklerini vurgularken, "Meclis'te halkımız adına Öcalan'ın özgürlüğünü isteyeceğiz." diyerek CHP'ye mesaj gönderdi.
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