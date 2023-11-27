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İzmir'de sağanak ve fırtına yıkımı! Tunç Soyer "Hizmete oy vermezler" deyip İzmir'i perişan etti

A Haber
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Giriş: 27.11.2023 09:40
Güncelleme:27.11.2023 09:40
İzmir'de sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oldu. Karşıyaka ve Çeşme'de araçlar suya gömüldü. İş yerler ive evleri su bastı. Belediye ekipleri ortada gözükmezken bazı noktalarda vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. “İzmirliler hizmete oy vermez” diyerek “Belediye Başkanlığı” yapan Tunç Soyer ise esnafı vatandaşı yine perişan etti.
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