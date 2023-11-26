Yurt sağanağın etkisi altında! İzmir’de deniz kara ile birleşti | Antalya’da araçlar suya gömüldü | İstanbul’da binanın çatısı uçtu

Şiddetli rüzgar ve yağışın etkisiyle Pendik'te bulunan 4 katlı bir binanın çatısı uçarak sokakta park halinde bulunan otomobillerin üzerine düştü. Çatının uçtuğunu gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken itfaiye ekipleri çatıda risk teşkil eden diğer parçaları kontrol altına aldı.



