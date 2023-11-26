HaberlerGaleriYurt sağanağın etkisi altında! İzmir'de deniz kara ile birleşti | Antalya'da araçlar suya gömüldü | İstanbul'da binanın çatısı uçtu
Yurt sağanağın etkisi altında! İzmir'de deniz kara ile birleşti | Antalya'da araçlar suya gömüldü | İstanbul'da binanın çatısı uçtu
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına aldı. İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, çok sayıda iş yeri, apartman ve dükkanı su bastı. Antalya'da, sağanak nedeniyle suyla dolan alt geçitte arızalanan araçta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Öte yandan İstanbul'da şiddetini artıran fırtına nedeniyle Kağıthane'de bir binanın çatısı uçtu.
Giriş Tarihi: 26.11.2023 08:03Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 08:03