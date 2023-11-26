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Haberler Galeri Yurt sağanağın etkisi altında! İzmir'de deniz kara ile birleşti | Antalya'da araçlar suya gömüldü | İstanbul'da binanın çatısı uçtu

Yurt sağanağın etkisi altında! İzmir'de deniz kara ile birleşti | Antalya'da araçlar suya gömüldü | İstanbul'da binanın çatısı uçtu

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına aldı. İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, çok sayıda iş yeri, apartman ve dükkanı su bastı. Antalya'da, sağanak nedeniyle suyla dolan alt geçitte arızalanan araçta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Öte yandan İstanbul'da şiddetini artıran fırtına nedeniyle Kağıthane'de bir binanın çatısı uçtu.

Giriş Tarihi: 26.11.2023 08:03 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 08:03
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Yurt sağanağın etkisi altında! İzmir’de deniz kara ile birleşti | Antalya’da araçlar suya gömüldü | İstanbul’da binanın çatısı uçtu

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili oluyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı.

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Yurt sağanağın etkisi altında! İzmir’de deniz kara ile birleşti | Antalya’da araçlar suya gömüldü | İstanbul’da binanın çatısı uçtu

Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağmur yağışı Anadolu Yakası'nda birçok semtten görüntülendi. Yağışların İstanbul'da bugün ve yarın etkili bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

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Yurt sağanağın etkisi altında! İzmir’de deniz kara ile birleşti | Antalya’da araçlar suya gömüldü | İstanbul’da binanın çatısı uçtu

BİR BİNANIN ÇATISI UÇTU

Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da şiddetini artıran fırtına nedeniyle Pendik'te bir binanın çatısı uçtu.

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Yurt sağanağın etkisi altında! İzmir’de deniz kara ile birleşti | Antalya’da araçlar suya gömüldü | İstanbul’da binanın çatısı uçtu

Olay saat 06.00 sıralarında İstanbul Pendik İlçesi, Çınardere Mahallesi Akay Sokak'ta meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde şiddetli rüzgar ve yağış etkisini gösterdi.

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Yurt sağanağın etkisi altında! İzmir’de deniz kara ile birleşti | Antalya’da araçlar suya gömüldü | İstanbul’da binanın çatısı uçtu

Şiddetli rüzgar ve yağışın etkisiyle Pendik'te bulunan 4 katlı bir binanın çatısı uçarak sokakta park halinde bulunan otomobillerin üzerine düştü. Çatının uçtuğunu gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken itfaiye ekipleri çatıda risk teşkil eden diğer parçaları kontrol altına aldı.