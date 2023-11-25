150 bin TL evlilik kredisinin ayrıntıları! Evlilik kredisi başlıyor, kimler başvurabilecek, şartlar neler?

Şu anda yeni bir ekonomi modeli üzerinde ilerliyoruz. Bütçeye yük getirmemek için bir fon kuruldu. Karadeniz Doğal Gazı ve Gabar Petrolü gibi önemli projelerden bunun finansmanı sağlanacak. Burada başvuru için alt sınır 18 ve bu da olması gereken bir durum. Ancak burada üst sınır olması son drece sıkıntılı.