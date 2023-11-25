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150 bin TL evlilik kredisinin ayrıntıları! Evlilik kredisi başlıyor, kimler başvurabilecek, şartlar neler?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.11.2023 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023
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150 bin TL evlilik kredisinin ayrıntıları! Evlilik kredisi başlıyor, kimler başvurabilecek, şartlar neler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi. Düzenleme ile yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi desteği sağlanacak. Peki ayrıntıları neler? 2 yıl ödemesiz 150 bin TL tutarındaki kredi için başvuru nasıl yapılacak? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş’u konuğu olan sosyal güvenlik başuzmanı İsa Karakaş anlattı.

Evlenecek gençlerin merakla beklediği Aile ve Gençlik fonu kurulması hakkında kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 9 maddeden oluşan kanun teklifiyle evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi ve evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesi amaçlanıyor.

Peki, evlilik kredisinden kimler faydalanabilecek, ne zaman verilecek? Evlilik kredisi şartları neler? 150 bin TL tutarındaki kredi için başvuru nasıl yapılacak? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş'u konuğu olan sosyal güvenlik başuzmanı İsa Karakaş anlattı.

İsa Karakaş: Kredi miktarı öncelikli olarak 150 bin TL olacak ancak bu kredi sabit değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan mayıs ayında açıklamalar yapmıştı; enflasyon durumu ortada bu rakamın güncellenmesi söz konusu. Bunun somutlaştığını da söyleyebiliriz. Artık atılacak adımlar belli olmaya başladı çünkü Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.

Şu anda yeni bir ekonomi modeli üzerinde ilerliyoruz. Bütçeye yük getirmemek için bir fon kuruldu. Karadeniz Doğal Gazı ve Gabar Petrolü gibi önemli projelerden bunun finansmanı sağlanacak. Burada başvuru için alt sınır 18 ve bu da olması gereken bir durum. Ancak burada üst sınır olması son drece sıkıntılı.

Eğitim hayatını ve iş girme koşullarını göz önüne aldığımız zaman 27 yaş Evlilikte Yaşa Takılma gibi bir durumu ortaya çıkarıyor. Bizim ulaştığımız bilgiye göre TBMM'de 27 yaşın esnetilmesi söz konusu olacak. Burada ilk evlilik için verilecek bir kredi söz konusuydu. Ancak bilindiği gibi deprem bölgesi de dahil ilk eşini kaybeden vatandaşlar var. Dolayısıyla ölüm halinde de kredinin verilmesi söz konusu olacak.

Evlilik kredisi çok cazip bir uygulama çünkü 150 bin TL'lik kredi ki bu enflasyon oranında güncellenmesi halinde 200 bin TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. 2 yıl boyunca herhangi bir ödeme yapılmayacak 4 yıl boyunca eşit taksitler şeklinde ödenecek. Yani aslında bu hibe gibi bir kredi. 2024 ocak ayında yürürlüğe girecek ve deprem bölgesinde başlanacak.

150 bin TL evlilik kredisinin ayrıntıları! 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİNİN AYRINTILARI!
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