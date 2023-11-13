HaberlerGaleri150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM! İlk önce o illere verilecek! 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz evlilik kredisi şartları, Aile ve Gençlik Bankası...
150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM! İlk önce o illere verilecek! 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz evlilik kredisi şartları, Aile ve Gençlik Bankası...
"Evlilik kredisi şartları açıklandı mı, kimlere verilecek 2023?" sorusunun cevabı bir süredir merak konusu oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni evlenecek çiftlere verdiği faizsiz kredi hakkında detaylar netleşmeye başladı. 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi yaş sınırı ve başvuru şartları da, teklifin Meclis'ten geçmesiyle gündeme geldi. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu başladı mı? İşte, konuya ilişkin son açıklamalar...