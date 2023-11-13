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Haberler Galeri 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM! İlk önce o illere verilecek! 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz evlilik kredisi şartları, Aile ve Gençlik Bankası...

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM! İlk önce o illere verilecek! 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz evlilik kredisi şartları, Aile ve Gençlik Bankası...

"Evlilik kredisi şartları açıklandı mı, kimlere verilecek 2023?" sorusunun cevabı bir süredir merak konusu oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni evlenecek çiftlere verdiği faizsiz kredi hakkında detaylar netleşmeye başladı. 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi yaş sınırı ve başvuru şartları da, teklifin Meclis'ten geçmesiyle gündeme geldi. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu başladı mı? İşte, konuya ilişkin son açıklamalar...

Giriş Tarihi: 13.11.2023 13:36
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150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM! İlk önce o illere verilecek! 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz evlilik kredisi şartları, Aile ve Gençlik Bankası...

"Evlillik kredisi ne zaman verilecek?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan faizsiz evlilik kredisi, evlenecek çiftler arasında büyük bir ilgiyle karşılandı. İşte, bu krediye dair detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM! İlk önce o illere verilecek! 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz evlilik kredisi şartları, Aile ve Gençlik Bankası...

BAKAN GÖKTAŞ'TAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisine ilişkin şunları söyledi:

"Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şuanda hazır. Projeden faydalanmak isteyen çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Deprem bölgesinde yaşamış olmaları, gelir ve yaş kriterine de karşılamalılar. Yaş kriteri 18 -27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Bu kriterlere uyan gençler faydalanabilecek. Tüm çalışmalarımızı tamamladık sıra Meclis'te. Kanunun yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz."

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150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM! İlk önce o illere verilecek! 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz evlilik kredisi şartları, Aile ve Gençlik Bankası...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

26 Eylül'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Başkan Erdoğan,

"Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.

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150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM! İlk önce o illere verilecek! 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz evlilik kredisi şartları, Aile ve Gençlik Bankası...

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız." dedi.

Ancak başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

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150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM! İlk önce o illere verilecek! 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz evlilik kredisi şartları, Aile ve Gençlik Bankası...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.