Evlilik Kredisi Başvuru Ekranı açıldı mı? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? 150 bin TL kredi son dakika...

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı:

Meclise gönderdik, top mecliste, biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz.Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi.

Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır. (Hangi yaşta gençler faydalanabilecek?) 18 -27 yaş gibi, ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış…