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Haberler Galeri Evlilik Kredisi Başvuru Ekranı açıldı mı? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? 150 bin TL kredi son dakika...

Evlilik Kredisi Başvuru Ekranı açıldı mı? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? 150 bin TL kredi son dakika...

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi, evlenecek çiftler arasında büyük bir ilgi uyandırdı ve yapılan araştırmalar, yeni haftaya girilmesiyle birlikte hız kazandı. Evlilik kredisi başvuru süreci, çiftlerin merak ettiği önemli bir konu haline geldi. Başvuruların nasıl gerçekleştirileceği, başvuru şartları ve 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinin bankadan çekilip çekilemeyeceği gibi sorular, gündemin odak noktasına yerleşti. İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 20.11.2023 19:18 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 19:18
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Evlilik Kredisi Başvuru Ekranı açıldı mı? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? 150 bin TL kredi son dakika...

Evlilik kredisi ile gündeme gelen yaş şartı ve gelir durumu, kasım ayının son yarısında büyük bir merak konusu haline geldi. 150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi için belirlenen tüm şartlar, evlilik planları yapan bireylerin dikkatini çekti. Kasım ayının ilerleyen günlerinde artan araştırmalar, bu özel finansman seçeneğinin detaylarını öğrenmek isteyenlerin sayısında bir artışa neden oldu. Peki faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler?

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Evlilik Kredisi Başvuru Ekranı açıldı mı? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? 150 bin TL kredi son dakika...

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı:

Meclise gönderdik, top mecliste, biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz.Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi.

Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır. (Hangi yaşta gençler faydalanabilecek?) 18 -27 yaş gibi, ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış…

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Evlilik Kredisi Başvuru Ekranı açıldı mı? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? 150 bin TL kredi son dakika...

Çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Bu kriterlere uyan herkes bundan faydalanabilecek. 2 yıl boyunca geri ödemesiz. Sıfır faizle vereceğimiz bir destek. Yönetmelik çıkarmamız gerekiyor akabinde. Pilot bölgeden başlama nedenimiz, deprem bölgesindeki gençlerimize destek olmak. Oraya moral motivasyon olmak.

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Evlilik Kredisi Başvuru Ekranı açıldı mı? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? 150 bin TL kredi son dakika...

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Aile ve Gençlik Bankası'nın yeni yıldan önce hayata geçirileceği de duyuruldu.

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Evlilik Kredisi Başvuru Ekranı açıldı mı? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? 150 bin TL kredi son dakika...

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ MECLİS'TE!

Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projenin hazırlıkları tamamlandı.

Evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz kredi verilmesini de destekleyecek 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığına sunuldu.