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Evlilik Kredisi Başvuru Ekranı açıldı mı? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? 150 bin TL kredi son dakika...
150 bin TL faizsiz evlilik kredisi, evlenecek çiftler arasında büyük bir ilgi uyandırdı ve yapılan araştırmalar, yeni haftaya girilmesiyle birlikte hız kazandı. Evlilik kredisi başvuru süreci, çiftlerin merak ettiği önemli bir konu haline geldi. Başvuruların nasıl gerçekleştirileceği, başvuru şartları ve 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinin bankadan çekilip çekilemeyeceği gibi sorular, gündemin odak noktasına yerleşti. İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 20.11.2023 19:18Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 19:18