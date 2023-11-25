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İstanbul’da en çok değerlenen ilçeler! İstanbullu nerede yaşamak istiyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.11.2023 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023
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İstanbul’da en çok değerlenen ilçeler! İstanbullu nerede yaşamak istiyor?

Konut piyasasında fiyatlar dengelendi. Hükümet tarafından atılan adımlar, piyasalara rahatlama getirdi. Bununla birlikte ekim sonu verilerine göre İstanbul'da en çok değerlenen ilçeler belli oldu. İşte merak edilen o ilçeler…

İstanbul'un en çok değer kazanan ilçeleri belli oldu. Listede görmeye alışık olduğumuz semtlerin yerini Bu kez istanbul'un kuzeyi aldı.

En çok değer kazanan ilçelere baktığımızda biraz daha kuzeye doğru bir yönlenme görüyoruz. ilk sırada Beykoz var. Beykoz'u Sarıyer, Zeytinburnu, Şile ve Üsküdar takip ediyor.

Görmeye alışık olduğumuz Beşiktaş ise listede yok. Hem kentsel dönüşümün hem de yeni konutun az olması Beşiktaş'ı listeden çıkarmış gibi görünüyor.

Ortalamaya baktığımızda ekim sonu verilerine göre İstanbul'da en az değer kazanan ilçeler sırasıyla Gaziosmanpaşa, Fatih, Çatalca, Ümraniye ve Küçükçekmece oldu. Tabii bu durumun birçok farklı sebebi bulunuyor.

İstanbul’da en çok değerlenen ilçeler! İSTANBUL'DA EN ÇOK DEĞERLENEN İLÇELER!
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