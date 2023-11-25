İstanbul’da en çok değerlenen ilçeler! İstanbullu nerede yaşamak istiyor?
ÖZEL HABER A Haber
Konut piyasasında fiyatlar dengelendi. Hükümet tarafından atılan adımlar, piyasalara rahatlama getirdi. Bununla birlikte ekim sonu verilerine göre İstanbul'da en çok değerlenen ilçeler belli oldu. İşte merak edilen o ilçeler…
İstanbul'un en çok değer kazanan ilçeleri belli oldu. Listede görmeye alışık olduğumuz semtlerin yerini Bu kez istanbul'un kuzeyi aldı.
En çok değer kazanan ilçelere baktığımızda biraz daha kuzeye doğru bir yönlenme görüyoruz. ilk sırada Beykoz var. Beykoz'u Sarıyer, Zeytinburnu, Şile ve Üsküdar takip ediyor.
Görmeye alışık olduğumuz Beşiktaş ise listede yok. Hem kentsel dönüşümün hem de yeni konutun az olması Beşiktaş'ı listeden çıkarmış gibi görünüyor.
Ortalamaya baktığımızda ekim sonu verilerine göre İstanbul'da en az değer kazanan ilçeler sırasıyla Gaziosmanpaşa, Fatih, Çatalca, Ümraniye ve Küçükçekmece oldu. Tabii bu durumun birçok farklı sebebi bulunuyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU | Kar yağışı İstanbul'a geliyor! Valilik ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Bomba siklon tehlikesi... | 25-29 Kasım 2023
- 2. ara tatil ne zaman, hangi ayda? Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi, kaç gün sürecek? MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi...
- MEB son dakika: Ara tatil kararı netleşti! Bakan Yusuf Tekin son noktayı koydu! Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisine 2. ara tatil var mı, yok mu?
- Memura ocakta %51'lik zam tablosu çıktı! Memur emeklisine (4C) 5 haneli maaş piyangosu vurdu! Öğretmen, hemşire, doktor, vaiz 2024'te en düşük....
- OPTİK TEST: Resimde ilk gördüğünüz şey kişilik sırlarınızı açığa çıkarıyor! Ayı mı yoksa bıçak mı? Cevap sizi şaşırtacak!
- ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ALES sonuç ekranı kasım ayında açılacak mı? Puan kaç yıl geçerli?
- VGM burs sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? 2023-2024 VGM üniversite burs başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
- Teyamül yoklaması ne zaman yapılacak? AK Parti belediye başkan aday adaylığı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bağkur 7200 güne düştü mü? Bağkur prim eşitleme açıklandı mı, Meclis'ten geçti mi? Bağkur erken emeklilik şartları neler?
- Mevduat faizleri zirveye çıktı! 50 bin, 500 bin, 1 milyon TL'lik faiz getirisi hesaplandı! 32 günlük hesaplama...
- Oğuzhan Muslu kimdir, mesleği ne? Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu tutuklandı mı, neden?
- UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇ EKRANI 2023! MEBBİS Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? odsgm.meb.gov.tr