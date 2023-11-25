Dünya Türk silahlarını konuşuyor! Havada, karada, denizde 2024’e damga vuracak Türk silahları neler?

Askeri Stratejist Abdullah Ağar, A Haber'de dünyanın kıskanarak baktığı Türk silahlarını yorumladı. Havada, karada, denizde 2024'e damga vuracak Türk silahları neler? İşte detaylar...

Askeri Stratejist Abdullah Ağar'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

Ekonomik sıkıntılarımız var bunun farkındayız. Ancak bizim ekonomik sıkıntılarım var olsa dahi, üzerinde yaşayabileceğimiz bir vatana ihtiyacımız var. Bu vatanın ayakta kalabilmesi için, herhangi bir saldırıya maruz kaldığında son derece güçlü bir şekilde cevap verebilmesi ve haddini bildirebilmesi için; terörle mücadele başta olmak üzere, dünya jeopolitik bir türbülansa girdi, buradan sapasağlam kazanımlarla çıkmak için bizim son derece güçlü bir orduya ihtiyacımız var.