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Yeni evleneceklere faizsiz kredi müjdesi! Evlilik kredisi şartları açıklandı! 150.000 TL kredi başvuruları...

"Evlilik kredisi 2023 şartları neler, ne zaman verilecek?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile birlikte, yeni evlenecek çiftlere sunulacak olan evlilik kredisi şartları resmiyet kazandı. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek? İşte, 150 bin TL faizsiz kredi hakkında son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 23.11.2023 08:14
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Yeni evleneceklere faizsiz kredi müjdesi! Evlilik kredisi şartları açıklandı! 150.000 TL kredi başvuruları...

Evlilik kredisi detayları belli oldu! Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı. Milyonlarca çiftin merakla beklediği bu destek, genç çiftlere maddi anlamda güçlü bir başlangıç yapma fırsatı sunacak. İşte 150 bin TL evlilik kredisi şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni evleneceklere faizsiz kredi müjdesi! Evlilik kredisi şartları açıklandı! 150.000 TL kredi başvuruları...

KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi kabul edildi. Kanuna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak.

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Yeni evleneceklere faizsiz kredi müjdesi! Evlilik kredisi şartları açıklandı! 150.000 TL kredi başvuruları...

EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK 2023?

Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve kanun teklifi yasalaştı.

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Yeni evleneceklere faizsiz kredi müjdesi! Evlilik kredisi şartları açıklandı! 150.000 TL kredi başvuruları...

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Teklife göre, yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek. Bu gelişmeyle beraber başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabilmesi bekleniyor.

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Yeni evleneceklere faizsiz kredi müjdesi! Evlilik kredisi şartları açıklandı! 150.000 TL kredi başvuruları...

Fona başvurular internet üzerinden yapılacak. Kredi miktarı her yıl artacak. Deprem bölgesinin ardından uygulama Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.