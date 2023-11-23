Yeni evleneceklere faizsiz kredi müjdesi! Evlilik kredisi şartları açıklandı! 150.000 TL kredi başvuruları...

"Evlilik kredisi 2023 şartları neler, ne zaman verilecek?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile birlikte, yeni evlenecek çiftlere sunulacak olan evlilik kredisi şartları resmiyet kazandı. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek? İşte, 150 bin TL faizsiz kredi hakkında son dakika gelişmeleri...