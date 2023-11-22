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Geçici ateşkes ne zaman başlayacak? Rehine takası nasıl olacak? A Haber savaş bölgesinde

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 22.11.2023 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
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Geçici ateşkes ne zaman başlayacak? Rehine takası nasıl olacak? A Haber savaş bölgesinde

İşgalci İsrail ve Hamas rehine takası için anlaştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "rehineler kademeli olarak serbest bırakılacak" dedi. Bunun yanında 4 gün geçici ateşkes yapılacak. Peki ateşkes ne zaman başlayacak? Rehineler ne zaman bırakılacak? Gelişmeleri savaş bölgesinde bulunan A Haber ekiplerinden Mert Hacıalioğlu aktardı.

İşgalci İsrail hükümeti ve Hamas arasında yürütülen müzakereler sonuçlandı. İsrail başbakanı netanyahu hükümetin yaptığı toplantı sonrası rehine takası için anlaşmaya varıldığını duyurdu. "Zor bir karardı ancak doğru kararı verdim" diyen Netanyahu işgalin devam edeceği sinyalini de verdi.

Bu karar ordumuza savaşa devam etmeleri için hazırlanma fırsatı sağlayacak diyen netanyahu "Savaş tüm amaçlarımıza ulaşana kadar devam edecek" ifadelerini kullandı. İsrail basınında çıkan haberlere göre, anlaşma kapsamında Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasına en erken perşembe günü başlanacak. İlk gelen bilgilere göre, her gün 12 esir serbest bırakılacak. Bölgeden son gelişmeleri A Haber ekipleri aktardı.

MERT HACIALİOĞLU/Saat 09.00 itibarıyla yaşananlar: Katar'ın açıklamasıyla birlikte bu rehine takası ve geçici ateşkes anlaşması resmi olarak başlayacak. Dün bu anlaşmanın taslak metnini bizler A Haber'de paylaşmıştık Yine dün akşam saatlerinde de resmi olarak bu gerçekleşti. 1 İsrailliye karşı 3 Filistinli serbest bırakılacak. 4 gün boyunca ateşkes olacak. 53 İsrailli esirin serbest bırakılması planlanıyor. Bunlar 12'şer kişilik gruplar halinde olacak. Bu sure boyunca Hamas her bırakmış olduğu 10 esir için 1 gün ateşkes sağlamış olacak. Yani 4 günlük ateşkes anlaşması uzayabilir.

Hamas bıraktıkları esirler ile sahayı izleme fırsatı elde edecek. İsrail'in ateşkese uyup uymadığı esirlerin gruplar halinde bırakılmasıyla takip edilecek. İsrail'de Hamas'ı takip edecek. Anlaşma kapsamında insansız hava araçları ve diğer uçaklar Gazze üzerinde hareketlilik göstermeyecek. İsrail Gazze şeridindeki askeri faaliyetlerini durduracak. İHA ve SİHA uçuşları duracak. 10.00/16.00 hava faaliyetleri kesinlikle olmayacak ve Hamas bu süre zarfında esirleri takas noktasına götürecek.

Gazze şeridine yönelik hava saldırıları duracak. Hamas, İsrail'in bazı caddeler çıkmasını istemişti bu da İsrail tarafından kabul edildi. Katil İsrail, Selehaddin Caddesi'nde geri çekilecek. Anlaşmada Katar arabulucu rolünü oynadı. Bunun yanında 300 TIR'dan oluşan yardım TIR'larının Gazze'ye girişi sağlanacak. Rehineleri hangi noktadan serbest bırakılacağı net belli değil. Ancak bizim yerel kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiye göre Refah üzerinden Mısır'a oradan Katar'a teslim edilecekler ve sonrasında İsrail rehineleri alacak.

Rehine takası nasıl olacak? REHİNE TAKASI NASIL OLACAK?
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