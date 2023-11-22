Geçici ateşkes ne zaman başlayacak? Rehine takası nasıl olacak? A Haber savaş bölgesinde

MERT HACIALİOĞLU/Saat 09.00 itibarıyla yaşananlar: Katar'ın açıklamasıyla birlikte bu rehine takası ve geçici ateşkes anlaşması resmi olarak başlayacak. Dün bu anlaşmanın taslak metnini bizler A Haber'de paylaşmıştık Yine dün akşam saatlerinde de resmi olarak bu gerçekleşti. 1 İsrailliye karşı 3 Filistinli serbest bırakılacak. 4 gün boyunca ateşkes olacak. 53 İsrailli esirin serbest bırakılması planlanıyor. Bunlar 12'şer kişilik gruplar halinde olacak. Bu sure boyunca Hamas her bırakmış olduğu 10 esir için 1 gün ateşkes sağlamış olacak. Yani 4 günlük ateşkes anlaşması uzayabilir.