Birleşik Krallık ülkesi İskoçya “Gazze’ye ateşkes” dedi: Bölgesel Parlamento’da önerge kabul edildi

GAZZE'DEKİ İNSANİ KRİZE KARŞI TEK SES!

Önerge görüşmelerinde söz alan İskoçya Bölgesel Başbakanı ve SNP lideri Hamza Yusuf, İskoç parlamentosunun 7 Ekim'deki saldırıları oybirliğiyle kınadığını ve Gazze'de yaşanan insani krize karşı tek ses olunmasını arzu ettiğini aktardı.

Yusuf, "Hiçbir şey Hamas'la alakası bulunmayan sivillerin öldürülmesini haklı gösteremez." derken bir İsraillinin ya da Filistinlinin hayatının, diğerinden daha değersiz olmadığını vurguladı. Glasgowlu bir İskoçya Yahudisi'nin, 7 Ekim'deki saldırılarda öldürüldüğünü hatırlatan Yusuf, bölgede yaşananların ülkedeki Yahudi toplumunda da travmaya yol açtığını anlattı.