Savaş baronları gözünü nereye dikti? A Haber’de en etkili harita üzerinden detaylandırıldı

Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, A Haber'de, İsrail nükleer silahla kimi tehdit ediyor? Gazze işgali sonrası yeni savaş merkezi neresi olacak? Hangi ülkeler yok edilmek isteniyor? gibi birçok soruyu en etkili harita üzerinden detaylarıyla aktardı.

Mesut Hakkı Caşın'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

Atom bombasını yapan Almanlar, planlarını kaçırıp verenler ise Yahudiler. ABD 6 yıl tek başına atom bombasının elinde bulundurdu. ABD iki müttefiki İngiltere ve Fransa'ya verdi. Rusya ise müttefiki Çin'e verdi Çin'de Kuzey Kore'ye verdi.