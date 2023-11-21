Savaş baronları gözünü nereye dikti? A Haber'de en etkili harita üzerinden detaylandırıldı
İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı soykırımı bitmek bilmezken, nükleer bomba tehtidi yapmaktan da geri kalmıyor. Başkan Erdoğan, Almanya dönüşünde verdiği mesajda, "Vakit çok geç olmadan İsrail'in nükleer silahları şüpheye yer bırakmayacak biçimde denetlenmelidir. Biz bunun takipçisi olacağız.” demişti. Peki dünyanın savaş baronları hangi ülkeleri yok etmek istiyor? Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Mesut Hakkı Caşın, A Haber’de en etkili harita üzerinden detayları aktardı.
Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, A Haber'de, İsrail nükleer silahla kimi tehdit ediyor? Gazze işgali sonrası yeni savaş merkezi neresi olacak? Hangi ülkeler yok edilmek isteniyor? gibi birçok soruyu en etkili harita üzerinden detaylarıyla aktardı.
Mesut Hakkı Caşın'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:
Atom bombasını yapan Almanlar, planlarını kaçırıp verenler ise Yahudiler. ABD 6 yıl tek başına atom bombasının elinde bulundurdu. ABD iki müttefiki İngiltere ve Fransa'ya verdi. Rusya ise müttefiki Çin'e verdi Çin'de Kuzey Kore'ye verdi.
Çin çok büyük bir donanma kurdu ve savaşın başında Umman'a bir tatbikat düzenledi. Dedi ki 'Amerika sen Japonya'yı yakıtsız bıraktığın gibi burada İran'a karşı bir hareket yaparsan seni gagalarım' Amerika kaybediyor. Coni'ler size sesleniyorum. Bölgeye Çin geliyor, kaybediyorsunuz. Halbuki Türkün eli var burada siz yanlış yerdesiniz.
Gelelim İsrail'in elindeki silahlara, İsrail'in 1950'den beri burada silahlanıyor. Bunlara bombayı ise Fransızlar verdi. Yemen isyanında Mısır'ı cezalandırmak için verildi.
İsrailliler biz sizin düşmanınız değiliz. Türkiye baştan beri tarafsız. Kudüs'ü biz 500 sene idare etmişiz. Bu savaş haksız bir savaş. Yanlış yapıyorsunuz. Katliam yapıyorsunuz. Baştan beri biz yatıştırma politikası uyguladık. Bugün Cezayir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği şey şu 'Büyük İsrail hezeyanı, bu silahlarla bizi korkutmaya çalışıyorsunuz. Ancak bizim sabrımız taştı. Sen de silah verse, ben de silahımı çekerim diyor.'
"TÜRKİYE'YE BOMBA ATACAK ADAM ANASININ KARNINDAN DOĞMADI"
Şimdi koca kafalılar diyor ki, 'Türkiye Ruslarla nükleer santral yapıyor. Atom bombası yapacaklar', bizim atom bombası yapma gibi bir durumumuz yok ki, Türkiye'nin zaten NATO'dan kaynaklı gayet atom bombası var. Ayrıca bize atom bombası atacak adam daha anasının karnından doğmadı.
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