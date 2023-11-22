Gazze'de geçici ateşkes! İsrail-Hamas rehine takasında anlaştı! Netanyahu'dan kabine sonrası ilk açıklama
Son dakika haberleri...İşgalci İsrail hükümeti, Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Filistinli grup, her iki tarafın da kabul ettiği geçici ateşkesin dört gün süreceğini doğruladı. Öte yandan Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşmasıyla ilgili daha fazla ayrıntı yayınladı.
HER TÜRLÜ SAVAŞ SUÇUNUN İŞLEDİ
Eli kanlı İsrail'in dünyanın gözü önünde her türlü savaş suçunu işledi. Okullar, hastaneler, ibadethaneler gibi sivillerin sığındığı yerlere bomba yağdıran İsrail, bununla yetinmeyerek fosfor bombası dahi kullandı.
14 BİN KİŞİ ŞEHİT OLDU
Gazze'deki hükümet göre, İsrail'in saldırılarında şehit olanların sayısı 828 artarak 14 bin 128 oldu. Şehit olanların 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si kadın.
SU, YİYECEK, YEMEK, ELEKTİRİK YOK
Vahşetin boyutunu yükselten soykırımcı İsrail, mazlum Gazze halkının temel ihtiyaçlarına bile ulaşmasına engel oldu. Gazze'de elektrikleri, suları kesti, yardımların ulaşmaması için sınır kapılarını vurdu. Yaralı sivillerin tedavi olmaması için hastaneleri bombaladı.
GAZZE'DE GEÇİCİ ATEŞKES
İsrail hükümeti, Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, esir takası anlaşmasını ele almak üzere Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğünde toplanan hükümet kabinesinin onayladığı karar duyuruldu.
Hükümetin bu gece Gazze'deki İsrailli esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşamasını onayladığı belirtilen açıklamada, "Buna göre, kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehinenin 4 günlük sürede serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "her 10 esirin serbest bırakılmasının, çatışmalara ek bir gün daha ara verilmesini sağlayacağı" belirtildi.
Açıklamada ayrıca, İsrail hükümeti ve ordusunun, "tüm esirlerin geri getirilmesi, Hamas'ın tasfiyesinin tamamlanması ve Gazze Şeridi'nden İsrail'e yeni bir tehdit gelmemesini sağlamak için savaşı sürdüreceği" vurgulandı.
İsrail hükümetinin açıklamasında, bırakılacak İsrailli esirlere karşı kaç Filistinli mahkumun serbest bırakılacağına ve Gazze'ye insani yardımların girişine dair bir bilgi paylaşılmadı.
İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
50 İSRAİLLİYE KARŞILIK 150 FİLİSTİNLİ SERBEST KALACAK
Filistin direniş hareketi Hamas, İsrail ile varılan anlaşma kapsamında 4 günlük geçici ateşkes ilan edileceğini ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest kalacağını duyurdu.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Katar ve Mısır'ın ara buluculuğundaki uzun müzakere süreci sonunda İsrail ile geçici ateşkes anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Anlaşmaya göre, "50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı", bunların her iki taraftan 19 yaş altı kadın ve çocuklardan oluşacağı belirtildi.
Anlaşmaya göre, ateşkesin 4 gün süreceği ve insani yardım malzemesi ve yakıt taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi'ne gireceği, kuzey ve güneyi fark etmeksizin Gazze Şeridi'nin istisnasız her bölgesine yakıt ve yardım malzemesi taşınacağı ifade edildi.
Ayrıca ateşkes sürecinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiğinin tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacağı ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacağı kaydedildi.
Açıklamada, kuzeyden güneye Salahaddin Yolu boyunca insanların hareket özgürlüğünün güvenceye alınacağı vurgulandı.
"ZOR AMA DOĞRU BİR KARAR VERDİK"
"Güvenlik şefleri kararı tam destekliyor. Hükümet zor ancak doğru bir karar verdi." açıklamasında bulunan Netanyahu, "Savaş tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek." diye konuştu.
BİDEN'A TEŞEKKÜR ETTİ: GENİŞLETİLMESİNE YARDIM ETTİ
İşgalci Başbakan, sözlerinin devamında ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür edip, " Biden anlaşmanın daha fazla rehineyi içerecek şekilde genişletilmesine yardım etti. Anlaşma Kızılhaç'ın Hamas'ın kalan rehinelere tıbbi destek sağlamasını da içeriyor." ifadelerini kullandı.
"ATEŞKES OLSA DA SAVAŞA DEVAM EDECEĞİZ"
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas'la savaşa devam edeceklerini açıkladı.
İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU: 4 GÜNLÜK ATEŞKES OLACAK
İsrail devlet televizyonu KAN'a göre anlaşma, İsrail hapishanelerinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 150 Filistinli mahkumu serbest bırakması karşılığında 4 günlük ateşkes ve 4 gün içinde 50 İsrailli rehinenin (çocuk ve kadın) serbest bırakılmasını içeriyor.
KİMİN ELİNE KAÇ REHİNE VAR?
İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
İsrail hapishanelerinde 2000'den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.
İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.
İSRAİL'İN HAMAS İLE YAPTIĞI 2011'DEKİ ESİR TAKASI ANLAŞMASI
Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail'le 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde, bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.
Ancak İsrail, serbest bırakılan Filistinlilerden bazılarını yeniden tutuklamış ve haklarında daha önce verilen cezaları yeniden uygulamaya koymuştu.
ATEŞKES AN MESELESİ Mİ?
Gazze sınırında bulunan A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu konuya ilişkin İsrail basınında yer alan bilgileri aktardı.
Hacıalioğlu şu ifadeleri kullandı:
Sabah saatlerinde bu yana ateş beklentisinin gölgesinde yoğun bombardıman vardı. Birçok sivilinde hayatını kaybettiği bilinmekte. Gözler ateşkese çevrilmiş bir de esir takasına çevrilmiş durumda.
Netanyahu İsrail Başbakanı toplantılar gerçekleştiriyor. Bu toplantılarda Katar'la görüşmüş oldukları konuyu hükümetine onaylatmaya çalışacak. Bununla ilgili toplantılar gerçekleşek.
Savaş Kabinesi Toplantısı başlamış durumda. Saatler 19.00 gösterdiğinde (İsrail saatine göre) Güvenlik Kabinesi gerçekleşecek. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde burada hükümet kabinesi bir görüşme gerçekleştirecek.
İsrail medyasında yer alan rakamlar 5 gün ateşkes deniyor. 53 İsrailli anne ve çocuklardan oluşan toplam 53 kişi 4 grup halinde teslim edilecek. 140 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakılacak. Bunun yanı sıra akaryakıt ve ilaç yüklü 300 tırın Gazze'ye girişine izin verilecek.
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