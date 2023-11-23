CANLI TAKİP | Katil İsrail ateşkes öncesi saldırıyor! Rehine takası ertelendi!
İşgalci İsrail, 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik büyük bir soykırım yapıyor. Katil İsrail şu ana kadar 5 binden fazla çocuğu öldürürken, alçak saldırılarını gece boyu sürdürdü. Terör ordusu insani ateşkes öncesinde Gazze Şeridi'nin Han Yunus, Deyr el-Belah ve Cibaliya bölgelerini bombalaması sonucu aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 44 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Öte yandan bugün gerçekleşmesi beklenen rehine takasının ertelendiği açıklandı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
REHİNE TAKASI ERTELENDİ
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bir buçuk ay geride kalırken, rehinelerin durumuna ilişkin anlaşma sağlandı. İsrail, Hamas ile rehine takasına onay verdiğini açıkladı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, kabine toplantısının ardından gelişmeyi "zor ama doğru bir karar" ifadesiyle duyurdu. Rehinelerin aşamalar halinde serbest bırakılacağını ifade etti.
Hamas da, 50 rehinenin, 150 Filistinli mahkum karşılığında serbest bırakılacağını açıkladı.
Anlaşma kapsamında, Gazze'nin her bölgesine insani ve tıbbi yardım ile yakıt girişine izin verileceği vurgulandı.
Hamas ayrıca İsrail'in, ateşkes sırasında saldırı düzenlemeyeceğini ve kimseyi tutuklamayacağını taaahhüt ettiğini de kaydetti.
REHİNELERİN GETİRİLME SÜRECİ 5 AŞAMADAN OLUŞACAK
Kanal 12 televizyonu da rehinelerin İsrail'e getirilme sürecinin 5 aşamadan oluştuğunu belirtti.
İlk aşamada Hamas, rehineleri Kızılhaç yetkililerine teslim edecek ve onlardan da İsrail ordusu alacak.
Rehineler, tıbbi kontrolün ardından aileleriyle görüşmek üzere 5 izole tıp merkezinden birine götürülecek.
Son olarak da İsrail güvenlik yetkilileriyle "bilgilendirme" görüşmesinden geçecek.
İSRAİL TARİHİ DEĞİŞTİRDİ
Rehine takasının ne zaman gerçekleşeceğine dair ise İsrail tarafından ilk açıklanan tarih değiştirildi.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, rehine takasının cuma gününden önce gerçekleşmeyeceği belirtildi. Takasın varılan anlaşmaya uygun olarak yapılacağı ifade edildi.
Çatışmalara verilecek 4 günlük araya ilişkin tarihin değişip değişmediğine dair ise bilgi verilmedi.
İsrailli yetkililer ilk olarak, esir takasının bu sabah Türkiye saati ile 11'de başlayacağını duyurmuştu.
Hamas yönetimi de, çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşının yine aynı saatte yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, perşembe günü uygulamaya girmesi beklenen esir takası sürecine ilişkin açıklamada bulundu.
Esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin "sürekli ilerleme kaydettiğini" ifade eden Hanegbi, "Serbest bırakılma, taraflar arasındaki anlaşmanın orijinaline göre başlayacak ve bu cumadan önce olmayacak." ifadesini kullandı.
İsrail basını, söz konusu duyuruyu "gecikme" olarak değerlendirdi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "Anlaşmanın uygulanmasındaki gecikme hakkında basına duyuru yapılmadan önce İsrailli esirlerin ailelerine bilgi verilmediği" belirtildi.
GAZZE'DE SİVİL KATLİAM
Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 404 kişi artarak 6 binden fazlası çocuk olmak üzere toplam 14 bin 532'ye yükseldi.
ATEŞKES ÖNCESİ SALDIRDI
İsrail savaş uçaklarının beklenen insani ateşkes öncesinde Gazze Şeridi'nin Han Yunus, Deyr el-Belah ve Cibaliya bölgelerini bombalaması sonucu aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 44 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Han Yunus Mülteci Kampı'nın batısındaki Hamed kentinde bir binaya düzenlenen hava saldırısında en az 15 kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu çocuk ve kadın 25 kişi yaralandı.
Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesinde Ebu Şemmas ailesinin evine yönelik bombardımanda 24 kişi yaşamını yitirdi. 20 kişi saldırıdan kurtuldu.
Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlenen hava saldırısında ise 3'ü arama kurtarma ekibinden olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi. Aynı bölgede bir başka eve de saldırı düzenlendi.
Wafa, Abdu Rabbu, Ebu Gazze, Ebu Şemmas ve Er-Riyati ailelerinden ölen ve yaralananların Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildiğini duyurdu.
İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARINDA 2 GAZETECİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları beklenen insani ateşkes öncesinde kentin birçok bölgesinde yoğunlaşırken, bir gazeteci savaş uçaklarının bombardımanında, bir gazeteci de keskin nişancının kurşunlarıyla hayatını kaybetti.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçaklarının Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne yönelik bombardımanında al-Quds Today televizyon kanalında çalışan gazeteci Muhammed Nebil el-Zok yaşamını yitirdi.
WAFA, Ray el-Filistin radyosunda çalışan gazeteci Asım el-Burş'un vefatını da doğruladı.
Filistin Roya News haber sitesi ise el-Burş'un Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki es-Saftavi bölgesinde İsrailli keskin nişancının ateş açması sonucu öldüğüne dikkati çekti.
El-Zok ve es-Saftavi'nin ölümüyle İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitiren gazeteci sayısı 6'sı kadın 64'e yükseldi.
ORTA DOĞU ÜLKELERİNE ÇAĞRI
UAEA Başkanı Grossi yaptığı açıklamada "Orta Doğu'da İsrail dahil bütün ülkelere Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na katılmaları için çağrı yapmıştık, bu çağrıyı tekrarlıyorum" ifadelerini kullandı.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.
İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 68, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.
İsrail'e göre Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si kadın olmak üzere 14 bin 128 kişi öldürüldü.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 218 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 78 Hizbullah mensubu öldü.
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