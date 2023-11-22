Ateşkes kararında Türkiye’nin etkisi! Başkan Erdoğan’ın çağrısı 7 saat sonra karşılık buldu

Bütün dünyada bu savaş başladığından beri İİT'den BM'ye kadar meseleyi en güçlü şekilde dile getiren İsrail'i bütün platformlarda mahkum eden bunun bir savaş suçu olduğunu ve İsrail'in bir terör makinasına dönüştüğünü bütün dünyada anlatan en önemli devlet Türkiye oldu. Türkiye ile birlikte hareket eden bütün yapılar ve devletler buna destek sağladı. Artık 30 yıl önce olduğu gibi herkesin her şeyi ABD medyasında dinlediği bir dünya olmadığını gördü. Türkiye'nin bunda önemli payı oldu. Artık özgür basının ve özgür ülkelerin varlığı ile karşılaşıyoruz. Dünya bundan sonra İsrail için hiç iyi bir yer olmayacak.