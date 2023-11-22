Ateşkes kararında Türkiye’nin etkisi! Başkan Erdoğan’ın çağrısı 7 saat sonra karşılık buldu
İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası anlaşması ve geçici ateşkes dünya gündemine ilk sıradan girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan anlaşmadan 7 saat önce çağrı yapmış esirler ve ateşkes için çalıştıklarının altını çizmişti. Başkan Erdoğan’ın çağrısı 7 saat sonra karşılık buldu. Katar arabulucu oldu ve Katil İsrail Hamas ile masaya oturma zorunda kaldı. Peki anlaşma bize neyi gösteriyor? Ateşkes kararından Türkiye’nin etkisi var mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Murat Özer değerlendirdi.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşması, dünya gündemine ilk sıradan girdi. Gelişmeye ilişkin açıklama yapan ABD başkanı joe bİden, "Anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum" dedi. Biden, İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum. " ifadesini kullanan Biden, Netanyahu'ya da askeri duraklamayı kabul ettiği için teşekkür etti.
Böylece ABD Başkanı Biden da Gazze'de geçici ateşkes ilan edileceği iddiasını doğrulamış oldu. söz konusu anlaşmayla, Hamas'ın elindeki Amerikalı esirlerin de serbest bırakılacağına vurgu yapan bİden, "Tüm ABD'li esirler serbest kalana kadar durmayacağız" dedi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan anlaşmadan 7 saat önce çağrı yapmış esirler ve ateşkes için çalıştıklarının altını çizmişti. Başkan Erdoğan'ın çağrısı 7 saat sonra karşılık buldu. Katar arabulucu oldu ve Katil İsrail Hamas ile masaya oturma zorunda kaldı. Peki anlaşma bize neyi gösteriyor? Ateşkes kararından Türkiye'nin etkisi var mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Murat Özer değerlendirdi.
Gazetesi Murat Özer: Ben ateşkes olmasını bekliyordum. Açıkçası bu iş bu noktayla çözülecekti ve daha da fazlasını göreceğiz. Kassam Tugayları, İsrail'e karşı hem askeri hem siyasi büyük bir zafer kazanmıştır. Zaten Aksa Tufanı harekatının yapılmasının gerekçesi İsrail hapishanelerinde uzun yıllardır tutulan Filistinlilerdi. Bu yolda 13 bin şehit verildi. İsrail hapishanelerinde çok ağır şekilde işkencelere maruz kalan Filistinli kadın ve çocukların serbest kalması sağlanacak. Böylece Hamas, İsrail'i masaya oturtmuş oldu. Bu yönüyle Hamas gerçek bir zafer kazandı.
Bundan sonraki süreçte biz asıl İsrail askerleri ile alakalı takas meselesinin gündeme geldiğini duyacağız. Hamas çifte vatandaş olan 70'e yakın kişiyi koşulsuz olarak serbest bırakacağını açıkladı. İşte bu saatten sonra İsrailli askerlerin takası meselesi gündeme geldiğinde artık biz 5 İsrail askerine karşılık çok sayıda Filistinlinin serbest bırakılacağını duyacağız. İsrail askeri açıdan çok büyük bir hezimete uğradı. Bunu söyleme gerekçemiz; tek bir Hamas liderini esir aldıklarını ya da öldürdüklerini açıklayamadılar.
İsrail bugüne kadar 13 binden fazla sivili katletti. Ancak bugüne kadar öldürdüğü Hamas mensubu sayısı 40'ı geçmedi. Bunların bile Hamas mensubu olduğunu tam olarak biz bilmiyoruz. İsrail Hamas tünellerine ulaşmış değil. Bunun yanında Kassam Tugayları'nın elindeki tek bir esiri bile kendi çabasıyla kurtaramadı. Askeri operasyonlar kurtardığı tek bir kişi yok. Doğal olarak İsrail'in bu saatten sona yapacağı bir şey kalmadı ve anlaşmak zorunda kaldı. İsrail siyasi olarak bir enkaza dönmüş durumda.
Artık 100 yıldır süren zulmün sonu geldi. Bu bir hayal ürünü değildir. Bütüncül olarak bakıldığında dünya halkları zulme karşı ayaklandı, zenginler seslerini çıkardı sanatçılar ve diğer kesimler İsrail'e karşı çıktı artık yeni bir dönem aralandı. İsrail dünya halklarının karşısında gerçek yüzüyle ifşa oldu. Bütün dünya aşırı dinci ve fanatik bir rejimin bütün Orta Doğu'da İsrail devleti olduğunu gördü. İsrail radikal bir terör örgütü olarak hareket ettiğini bütün dünyaya gösterdi. Dünya halkları İsrail'in gerçek yüzü ile tanıştı.
Bütün dünyada bu savaş başladığından beri İİT'den BM'ye kadar meseleyi en güçlü şekilde dile getiren İsrail'i bütün platformlarda mahkum eden bunun bir savaş suçu olduğunu ve İsrail'in bir terör makinasına dönüştüğünü bütün dünyada anlatan en önemli devlet Türkiye oldu. Türkiye ile birlikte hareket eden bütün yapılar ve devletler buna destek sağladı. Artık 30 yıl önce olduğu gibi herkesin her şeyi ABD medyasında dinlediği bir dünya olmadığını gördü. Türkiye'nin bunda önemli payı oldu. Artık özgür basının ve özgür ülkelerin varlığı ile karşılaşıyoruz. Dünya bundan sonra İsrail için hiç iyi bir yer olmayacak.
ESİR ANLAŞMASI SAVAŞI BİTİRİR Mİ?
Gazeteci Güngör Yavuzaslan: Ateşkes sahada fiili olarak başlamadı. Bize gelen bilgilere perşembe günü başlayacağı yönünde. Rehineler Hamas tarafında Kızılhaç'a teslim edilecek. Bu sırada cezaevindeki Filistinli kadın ve çocuklar bırakılacak. Bombardıman 47 gündür sürüyor. İsrail'in 40 gündür sahada yapmaya çalıştığı şey rehineleri almaktı. Bu 40 gün boyunca karadan bir tane rehine kurtarma operasyonu yapamadılar. Hatta tersine Kassam Tugayları bu süreçte İsrailli askerleri rehin aldı. Rehinelerin sayısı arttı.
Hamas elindeki rehinleri ateşkes için koz olarak iyi kullandı. Gazze içindeki İsrail askerlerinin konumu değişmeyecek. İsrail burayı kontrol altında tutamıyor burada belirli bölgede tutuyor. İsrail askerlerinin Şifa Hastanesi'nde durmasının sebebi is siviller. Hamas orada siviller olduğu için o bölgeye saldırmıyor. Onun dışında her yerde çatışmalar sürüyor. Hamas elinde tuttuğu esirleri 10'arlı gruplar halinde bırakırsa 2 gün daha ateşkes uzayacak böylece ateşkesin süreci 6 güne çıkabilecek. Bu ateşkes sürebilir mi? Evet çünkü dünyadan müthiş bir dip dalgası geldi. İnsanlar İsrail'e karşı ayaklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı İİT toplantısında önemli kararlar alındı ve bu Batı blokunu etkiledi. Dünyanın başkentlerinde insanlar katliama tepki gösterdi. İşte bu yüzden de devletler bir adım atmak zorunda kaldı.
Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: 7 Ekim'den beri korkunç bir bombardıman altında yaşayan masum Gazzelilerin birkaç gün de olsa nefes almaları sağlanacak. İnsani anlamda bunu çok kıymetli buluyorum. İsrail Gazze'ye Hiroşima'ya atılan atom bombasının 3 katı büyüklüğünde bomba attı. Orada insanlar bir kere de öldü Gazze'de insanlar bin kere öldü. İnsanların nefes alması açısından buradaki ateşkes süreci oldukça önemli. Gazze'ye 300 yardım TIR'ının girmesi oldukça önemli.
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