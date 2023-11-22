Ruanda Srebrenitsa şimdi de İsrail’in Gazze soykırımı! Batı katliamların parçası...

Dünya, tecrit, toplu cezalandırma, bir grubu yok etme, nefret söylemleri ve daha fazlasını Ruanda ile Srebrenitsa gibi katliamlarda görmüştü. Şimdi de Filistin topraklarında işgal ve katliam uygulayan İsrail'in Gazze'de yaptıkları da soykırım suçunun kapsamına giriyor. Tarihte yaşananlar bağlamında ise Batı bir kez daha vahşetin parçası halinde. İşte detaylar…