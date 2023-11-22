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Haberler Galeri Ruanda Srebrenitsa şimdi de İsrail’in Gazze soykırımı! Batı katliamların parçası...

Ruanda Srebrenitsa şimdi de İsrail’in Gazze soykırımı! Batı katliamların parçası...

Dünya, tecrit, toplu cezalandırma, bir grubu yok etme, nefret söylemleri ve daha fazlasını Ruanda ile Srebrenitsa gibi katliamlarda görmüştü. Şimdi de Filistin topraklarında işgal ve katliam uygulayan İsrail'in Gazze'de yaptıkları da soykırım suçunun kapsamına giriyor. Tarihte yaşananlar bağlamında ise Batı bir kez daha vahşetin parçası halinde. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 22.11.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 08:57
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Ruanda Srebrenitsa şimdi de İsrail’in Gazze soykırımı! Batı katliamların parçası...

RUANDA'DA İNSNALIK ÖLDÜ

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlattı.

Ülkede 100 gün süren katliamda BM'ye göre 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetti.

FRANSA'DAN KATLİAMA DESTEK

Fransa, soykırımı gerçekleştirenlere silah ve mühimmatın yanı sıra diplomatik, siyasi ve askeri destek de verdi.

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Ruanda Srebrenitsa şimdi de İsrail’in Gazze soykırımı! Batı katliamların parçası...

HOLLANDA 1995'TEKİ BOSNA SOYKIRIMINA GÖZ YUMDU

Bosna Hersek'teki savaş sırasında BM'nin güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Sırp komutan Ratko Mladic'e bağlı Sırp birliklerince işgal edildi.

BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi. Boşnaklardan 8 bin 372'si götürüldükleri ormanlık alanlarda, fabrikalarda, depolarda katledildi. Katledilenlerin naaşları toplu mezarlara gömüldü.

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Ruanda Srebrenitsa şimdi de İsrail’in Gazze soykırımı! Batı katliamların parçası...

GAZZE'DE DE BENZER DURUM! SAVAŞ SUÇU ARAŞTIRMASI...

Uluslararası Af Örgütü'nden 19 ve 20 Ekim'de İsrail'in Gazze'deki Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi ile Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlediği saldırıların "savaş suçu" olarak incelenmesi gerektiği açıklaması yapıldı.

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Ruanda Srebrenitsa şimdi de İsrail’in Gazze soykırımı! Batı katliamların parçası...

İngiltere merkezli örgütten yapılan açıklamada, İsrail'in ayrım gözetmeden yaptığı bombardımanlara bir yenisinin daha eklendiği belirtildi.

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Ruanda Srebrenitsa şimdi de İsrail’in Gazze soykırımı! Batı katliamların parçası...

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını uluslararası insancıl hukuk açısından değerlendiren Avrupa Dış İlişkiler Konseyi ve Londra SOAS Üniversitesi araştırmacısı Anthony Dworkin de delillerin İsrail'in savaş suçu işlediğini güçlü şekilde ortaya koyduğunu belirtti.