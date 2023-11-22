Ev hanımlarına emeklilik müjdesi geldi! Devlet destekli az masraflı onay Meclis'te! Sosyal Güvenlik Başuzmanı A Haber'de aktardı
Ev hanımlarını ilgilendiren ikinci bir torba yasa Meclis gündemine geldi. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bu yeni düzenleme ile ev hanımlarına sosyal güvence desteği ve emeklilik imkanı sağlanacak. Ev hanımlarının emeklilikle ilgili beklentileri bu yeni düzenleme ile karşılanacak. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, konu hakkındaki tüm detayları A Haber'de aktardı. İşte ev hanımlarına emeklilik detayları...
Milyonları ilgilendiren yeni torba yasa düzenlemesi Meclis gündemine geliyor. Torba yasa teklifinde en dikkat çeken başlık ev hanımlarına emeklilik imkanı oldu.
Kendine ait aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak.
ÖDENECEK PRİMLERE DEVLET DESTEĞİ
Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile devreye alınacak destek, sigorta primlerinin üçte birini oluşturacak. Mevcut asgari ücrete göre, bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor.
Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Böylece, ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.
İkinci adımda, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi gelecek. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak.
Torba yasanın kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor.
SOSYAL GÜVENLİK BAŞUZMANI KARAKAŞ TÜM DETAYLARI A HABER'DE AKTARDI
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber'de ev hanımlarına yönelik emeklilik imkanının açılacağı 2. Torba yasayı A Haber'de detaylandırdı.
Aile ve Gençlik fonu ile ilgili yasa tasarısı TBMM'de ve yakın zamanda bunun yasalaşmasına bekliyoruz. Bilindiği üzere ev hanımları kendi primlerini ödeyerek emekli olabiliyorlar, biz buna isteğe bağlı sigorta diyoruz.
Ev hanımlarına baktığımız zaman aylık ödemeleri gereken en düşük prim bugün itibarıyla 4 bin 293 TL'dir. Aile ve Gençlik Fonu'ndan, Gabar Dağı'ndan ve diğer yerlerden elde edilecek olan petrol gelirlerinin bir kısmı ev hanımlarını desteklemek amacıyla destek katkısı şeklinde bir katkı bulanacaktır.
Bu anlamda ödenecek olan primin 3'te 1'ini devlet karşılayacak. Devlette bunu hazineden değil, Aile ve Gençlik Fonu'ndan elde edilen gelirlerle karşılayacaktır.
4 bin 293 TL olan aylık maliyet, devlet katkısı bin 431 TL olduğu zaman ev hanımları aylık sadece 2 bin 862 TL yatırmış olacak.
Ancak bununla sınırla kalmayacak, bunun birçok avantajı var. Hem primlerde indirim olacak, fazladan prim kazanma mümkün olacak ve erken emeklilik söz konusu olacak.
Ev hanımlarına yıpranma verilmesi söz konusu, yıpranma da çocuk sayısına göre değişkenlik gösterecektir.
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