İstanbul Üsküdar’da katil İsrail’in soykırımına dikkat çekildi! 3. Ahmet Çeşmesi önüne temsilen 500 çocuk ayakkabısı bırakıldı
İşgalci İsrail’in yoğun bombardımanı altında olan Gazze’de 7 Ekim’den bu yana 5 bin 600'den fazla çocuk katledildi. Dünya 21. yüzyıldaki bu soykırıma sessiz kalmadı. Üsküdar Meydanı'nda İsrail'in Gazze'de yaptığı çocuk katliamına dikkat çekmek isteyen Filistin İnisiyatifi tarafından 500 çocuk ayakkabısı bırakıldı.
Üsküdar Mihrimah Sultan Cami'si önünde bir araya gelen Filistin İnisiyatifi grubu üyeleri, 'Filistinli Çocuklar İçin Yürü' sloganıyla eylem yaptı. 3. Ahmet Çeşmesi önüne İsrail'in katlettiği çocukları temsilen 500'e yakın 0-5 yaş arası çocuk ayakkabısı bırakan grup, ayakkabıların yanına, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu hayatlarını kaybeden çocuklardan bazılarının fotoğrafları ile 'İsrail her saatte 5 çocuğu öldürüyor' yazılı döviz bıraktı.
'Filistinli çocukların ömrü bu kadarını yürümeye yetti. Çünkü işgalci İsrail onları katletti. Yolun bundan sonrasını onlar için sen yürü' yazılarının bulunduğu kağıtlar yerlere yapıştırıldı.
"İNSANLARA, BAKIN ÇOCUKLAR ÖLÜYOR VURGUSU YAPMAK İSTEDİK"
Filistin İnisiyatifi üyesi Nuriye Çakmak Çelik "Üsküdar meydanında çocuk ayakkabılarıyla bir platform oluşturduk. Amacımız İsrail saldırıyla can veren çoğu 1 yaş altı bebeklerimize, çocuklarımıza dikkat çekmek. Günler geçiyor, saldırlar devam ediyor ama elektrik ve internet kesintileri nedeniyle yeterince dünya bu ölümleri duymuyorlar.
Biz, burada en azından meydandan geçen insanlara bakın çocuklar ölüyor vurgusu yapmak istedik. Hatırlatmak istedik. Bu sessiz bir eylem. Amacımız bir farkındalık oluşturmak. Temsili çocuk ayakkabılarıyla Filistin'de Gazze'de öldürülen, şehit edilen küçük çocuklara dikkat çekmek istedik" diye konuştu.
"BU ACILARI DUYMAMAK, GÖRMEMEK İMKANSIZ"
Eyleme destek veren Müzisyen Yusuf Goncagül ise, "Gazze'de büyük bir dram yaşanıyor bir buçuk aydır. Bu drama sessiz kalmak imkansız. Bu acıları duymamak, görmemek imkansız. Filistin İnisiyatifi de bugün burada güzel bir duyarlılık çalışması yapmış.
Sayısı 5 bini aşmış çocuğumuz öldürüldü, katil İsrail devleti tarafından. Burada 500'e yakın çocuk ayakkabısı görüyoruz. Duygulanıyor insan görünce. Bir buçuk aydır oradaki çocukların üzerine bomba yağıyor. Bu eylemler umarım devletlerin bir an önce harekete geçmesini sağlar" diye konuştu.
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