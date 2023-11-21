İstanbul Üsküdar’da katil İsrail’in soykırımına dikkat çekildi! 3. Ahmet Çeşmesi önüne temsilen 500 çocuk ayakkabısı bırakıldı

Biz, burada en azından meydandan geçen insanlara bakın çocuklar ölüyor vurgusu yapmak istedik. Hatırlatmak istedik. Bu sessiz bir eylem. Amacımız bir farkındalık oluşturmak. Temsili çocuk ayakkabılarıyla Filistin'de Gazze'de öldürülen, şehit edilen küçük çocuklara dikkat çekmek istedik" diye konuştu.