İYİ Parti’de kayıp 132 milyon kavgası! İYİ Parti’de neler oluyor? İstifalar sürecek mi?

Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehit edenlere burs vermiş bir adamı milletvekili borsası içinde en çok geçen adamı vekil yaptılar. Daha önce bu adamı siyasette doğru düzgün kimse duymamış. Bu olayların ortasında hep Ümit Dikbayır ve Meral Akşener var. İşte bu isimler sonra Devlet Bahçeli'nin AK Parti'nin sırtından geçindiğini söylüyor. Devlet Bahçeli de hak ettikleri üsluplarla cevap verdi. İYİ Parti dağılıyor. Şu anda "muhalefet 50+1'den dolayı HEDEP ile ittifak yapıyor" tespiti doğru bir tespit değil. İstanbul'da böyle bir şart mı var. Yine CHP-İYİ Parti ve HEDEP ittifak yapıyor. Bu ittifak onları iradesi ya da tercihi değil. Birileri bir masa kuruyor ve onlarda bu masada seçim kazanmaya çalışıyorlar. 50+1 30+1'e düşşe bile bu CHP neredeyse ruh ikizi geldiği HEDEP'ten ayrı bir politika izleyemez.