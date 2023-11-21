İYİ Parti’de kayıp 132 milyon kavgası! İYİ Parti’de neler oluyor? İstifalar sürecek mi?
İYİ Parti’de 14-28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimet sonrası kirli çamaşırlar ortaya döküldü. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, parti kasasında 132 milyon TL kayıp diyerek ilk fitili ateşledi ve Genel Başkan Meral Akşener’in ailesinin hesaplarının inceletildiği iddialarla gündeme geldi. Bu çıkış ardından Akşener meydan okudu ve “İspat etsinler politikayı bırakacağım” dedi. Ümit Dikbayır tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. İYİ Parti’de yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan siyasal iletişimci Ferhat Murat ve avukat Serkan Toper değerlendirdi.
İYİ Parti'de Ümit Dikbayır, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Parti bütçesinin eksiye düştüğü iddialarıyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin ve ailesinin hesaplarının inceletildiğini öne sürmüştü. Akşener, "Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. İspat ederlerse politikayı bırakırım." ifadelerini kullanmıştı.
İddianın odağındaki Sakarya Milletvekili Dikbayır da disiplin kuruluna dilekçe vererek konunun araştırılmasını istemişti. Dikbayır, "Genel Başkan, gerçeği ortaya çıkarmazsa, iddiaların araştırılması için savcılığa başvuracağım. Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim." ifadelerini kullanmıştı. İYİ Parti'deki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan siyasal iletişimci Ferhat Murat ve avukat Serkan Toper değerlendirdi.
Serkan Toper: Aylarca Millet İttifakı'nın bakan pazarlıklarını konuştuk ve izledik. MHP'den Türk ordusuna işgalci diyenleri fikir ifade özgürlüğü adı altında şemsiye altına alanlar rahatsız. MHP'nin Cumhur İttifakı içindeki duruşundan rahatsızlar. Küresek odaklar rahatsız. Türkiye üzerindeki emellerini hayata geçiremeyenler rahatsız. Türkiye'nin etrafı ateş çemberi Cumhurbaşkanı Erdoğan dik bir duruş sergiliyor ve "Dünya 5'ten büyüktür" diyor Devlet Bahçeli de bu duruşu ve Türkiye Yüzyılı mottosunu destekliyor. Devlet Bahçeli'yi yük olmakla suçlayanlar kim? Daha kendi parti içinde milletvekili borsası kuranlardır. Peki bunu söyleyenler kim? Bölücü sanatçının elini öpenlerdir.
Aday olduğu Kurultay'da Osman Kavala'ye ve Selahattin Demirtaş'a selam yollayanlar oturacaklar ve MHP'nin duruşunu objektif şekilde değerlendirecekler. Bunu beklemek mümkün değildir. CHP'nin Yİ Parti'nin HEDEP'in seçim öncesi hangi başkentlerin çıkarı için bir araya geldiğini gayet iyi biliyoruz. O projeyi kabul etmişlerin bugün kendi içinde yaşadıkları karmaşayı doğru analiz etmemiz lazım. Bunların ülke umurlarında değil tek düşündükleri kendi çıkarlarıdır. Meral Akşener'e milletvekillerinin parayla satıldığı iddiaları söylendi. Bunun üzerinde partinin genel muhasibi Akşener'in hesaplarını inceliyor. Sonra partiden ihracı isteniyor. Meral Akşener hesaplarının incelenmesini açık açık söyleyemedi. Burada aslında Genel Başkan Yardımcısı parti muhasibi ve yeğen olan Ümit Dikbayır Meral Akşener'e "bunları yaptığını bildiğini" söylüyor aslında.
Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehit edenlere burs vermiş bir adamı milletvekili borsası içinde en çok geçen adamı vekil yaptılar. Daha önce bu adamı siyasette doğru düzgün kimse duymamış. Bu olayların ortasında hep Ümit Dikbayır ve Meral Akşener var. İşte bu isimler sonra Devlet Bahçeli'nin AK Parti'nin sırtından geçindiğini söylüyor. Devlet Bahçeli de hak ettikleri üsluplarla cevap verdi. İYİ Parti dağılıyor. Şu anda "muhalefet 50+1'den dolayı HEDEP ile ittifak yapıyor" tespiti doğru bir tespit değil. İstanbul'da böyle bir şart mı var. Yine CHP-İYİ Parti ve HEDEP ittifak yapıyor. Bu ittifak onları iradesi ya da tercihi değil. Birileri bir masa kuruyor ve onlarda bu masada seçim kazanmaya çalışıyorlar. 50+1 30+1'e düşşe bile bu CHP neredeyse ruh ikizi geldiği HEDEP'ten ayrı bir politika izleyemez.
İYİ Parti, MHP'de koltuk bulamayanlar başka hesaplar peşinde koşanlar bir proje noktasında koltuk bulabilecekleri bir yere gitti. Koltuğunu kaybeden bıraktı. Bunların dertleri ilke, inanç ya da dava değil bunları derdi kişisel ikbaldi. Parti içinde yer alan düzgün insanlar ise bu kadar oyunun döndüğü yerde işleri olmadığını söyleyerek ayrılıyor.
Ferhat Murat: Kemal Kılıçdaroğlu eski adı ile HDP yeni adı HEDEP ile birlikte olma sürecini başlattı, Özgür Özel de bunu devam ettiriyor. Ancak bunu iktidar getirmeyeceğini 2014-2018 ve 2023 yılında görmüş olmaları lazım. Bu gerçeklere rağmen bu bakış açısında uzaklaşıp yine aynı doğrultuda ilerlemek onlara 2028'e de ve diğer dönemlerde de hüsran getirecek. Yani milli tarafta durursanız, milletin derdiyle dertlenirseniz sorunlara çözün üretirseniz bu konuda iktidara gelirsiniz. Ama başka noktalara giderseniz millet iktidar yolunu açmaz.
Cumhur İttifakı'nda taban ve tavan ciddi bir birliktelik var. Çünkü ortaya konan ana neden ülkenin bekası, milletin refahı ve Türkiye'nin büyük bir güçle dünyada hüküm sürmesi tezidir. Ancak öteki tarafa baktığınız zaman milletvekili borsaları, şahsi ikballer Şu an İYİ Parti'de yapılan tartışmaların ve dağıtılma süreçlerinin temelinde de bu var aslında.
Yerel seçimlerde İYİ Parti'yi CHP'ye desteklemek İstanbul ve Ankara'da aday çıkarmamasını tesis etmek için CHP'nin Ankara ve İstanbul başkanları İYİ Parti'ye diz çöktürmeye çalışıyor. Yani burada millete daha iyi hizmet etme konusu tartışılmıyor. Tekrar göreve gelmek ve o bütçeyi ve nüfusu siyasi kariyer için kullanma hevesi var. Millette en iyi kuyumcudur. Hassa bir terazi gibi tartımını yapar ve buna göre karar verir. Milletin gözünden hiçbir şey kaçmıyor.
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