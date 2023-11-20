AK Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu’ndan yerel seçim açıklaması: Çok çalışacağız hiç yorulmayacağız

AK Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, İYİ Partiden istifa ederek AK Parti'ye katılmasına ilişkin, "Maddi manevi hiçbir beklenti olmadan, Türkiye Yüzyılı'na inandığım için, Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt içi, yurt dışı politikalarına inandığım için AK Parti'ye geçtim. Milli duruştan, yüzde yüz millilikten dolayı geçtim." dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatipoğlu, gazetecilere, 2024 yerel seçimlerinin yaklaştığını ve bu seçimle ilgili herkesin kendisini motive etmesini istediğini söyledi.