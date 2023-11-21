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İsrail'in Gazze’de çocuklarla savaşında 46. gün! Ateşkes olacak mı? Flaş açıklama…

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.11.2023 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
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İsrail’in Gazze’de çocuklarla savaşında 46. gün! Ateşkes olacak mı? Flaş açıklama…

İsrail’in Gazze’ye yönelik sürdürdüğü katliamlarda 46. güne girildi. Katiller ordusu Gazze sokaklarında işgalini ve katliamını sürdürüyor. Hamas’tan ise ateşkese yönelik önemli bir açıklama geldi ve anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Al Jazeera televizyonuna İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rişk, "Artık iş Katar'da. Onlar, İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasını duyuracaklar. Anlaşmanın detayları ilerleyen saatlerde açıklanacak." dedi. Rişk, anlaşma gereğince yardımların girmesi ve her iki taraftan kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında ateşkes yapılmasından söz edildiğini ifade etti. Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail ile ateşkes anlaşmasına "ulaşmaya yakın" olduklarını, bu konuda ara buluculuk yapan Katar'a cevaplarını ilettiklerini söylemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 66, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu öldü. Bölgedeki son durumu A Haber ekipleri aktardı.

MERT HACIALİOĞLU/Saat 09.00 itibarıyla yaşananlar: Gazze'ye yönelik katliamda 46. güne girildi. Bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ateşkes için önemli bir açıklama geldi. Hamas'tan "Filistinli kadın ve çocuklara karşılık İsrailli kadın ve çocukları serbest bırakacağız" açıklaması geldi. Müzakereler devam ediyor. Esir takası olacak ve ateşkes olacak gibi görünüyor. Detayları Katar tarafından açıklanacak.

Şu anda İsrail hapishanelerinde 3 bine yakın Filistinli tutuklu var. Esir takası, ateşkes ve yardımlar konusunda tüm detayları gün içerisinde öğreneceğiz. Tüm bunlar sürerken İsrail'in işgali ve kara saldırıları devam ediyor. Gazze'nin kuzeyinde yar alan ve tek faaliyet gösteren Endonezya Hastanesi tanklarla hedef alındı. Uçaklar etrafına bomba atıyor. Keskin nişancılar hastanede hareket eden her şeye ateş açıyor.

Güney'de bulunan Han Yunus bölgesinde ise İsrail saldırıları söz konusu. İsrail burayı güvenli bölge ilan etmiş ve sivilleri buraya göçe zorlamıştı. Şimdi oraya sıkışan siviller İsrail tarafından hedef alınıyor. O bölgede de Nasr Hastanesi bulundu. Bölgede çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Dün yine Nuseyrat Mülteci Kampı de hedef alınan yerler arasındaydı. Orada da 17 kişi hayatını kaybetti.

Ateşkes olacak mı? Flaş açıklama… ATEŞKES OLACAK MI? FLAŞ AÇIKLAMA…
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