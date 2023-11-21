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İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi! 15 yıl vade ve 1.20 faizli konut kredisi kampanyası şartları neler?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.11.2023 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
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İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi! 15 yıl vade ve 1.20 faizli konut kredisi kampanyası şartları neler?

Orta Vadeli Program kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi verilmesi planlanıyor. 1.20 faizli konut kredisi başvurusu ne zaman? İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi kolaylığı nasıl sağlanacak? Merak edilenleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi anlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ilk evini alacaklara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Cevdet Yılmaz, "İlk konut edinimini destekleyici hareket edeceğiz" dedi. Yılmaz, "İkinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla BDDK. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde... Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz, konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Peki 1.20 faizli konut kredisi başvurusu ne zaman? İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi kolaylığı nasıl sağlanacak? Merak edilenleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu'nun konuğu olan gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi anlattı.

Olcay Selvi: Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz yaz aylarının ortasında konut kredisi ile ilgili çalışmaların başladığını söylemişti. Ancak sonuç ne zaman çıkacak? Bununla ilgili net bir bilgi sahibi olmasak da finale doğru geldiğimiz söyleyebiliriz.

Şu anda 1 milyon TL için konut kredi oranları 3,79 gibi seyrediyor. Bunu 120 ay üzerinden hesaplarsak 38 bin 300 TL aylık ödeme planı çıkıyor. Geri ödemesi ise toplam 4 milyon 164 bin TL'yi buluyor. Bu oldukça yüksek bir rakamı işaret ediyor. Şu anda konut satışının düşük olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu.

Peki bir yeni kampanya ile ne bekliyoruz? Burada bizi bekleyen 2 seçenek var. Yine 1 milyon TL üzerinden hesaplarsak; burada 1,20 faiz oranı ile 180 ay geri ödeme planı çıkarılırsa aylık ödemesi 13 bin 500 TL oluyor. Bunun geri ödemesi ise 2 milyon 442 bin TL oluyor. Bu çok iyi bir ihtimal ben şahsi olarak bunu çıkmasını beklemiyorum.

Diğer seçenek de ise 1,50 faiz oranı ile 120 ay vadeli planın aylık ödemesi 18 bin TL oluyor ve bunun geri ödemesi 2 milyon 162 bin TL oluyor. Bunun yine aylık ödemesi oldukça iyi ve geri ödemesi de 10 içinde iyi bir rakam oluyor. Tabi bunların hepsi ihtimal dahilinde olan durumlar ve biz de buna göre hesaplamalar yaptık.

Vatandaşın burada tabi endişeleri var. Ne zaman bir konut ve kredi kampanyası çıksa burada uyanıklar devreye giriyor. Devletin vatandaşa verdiği krediyi ve sağladığı faydayı konut fiyatlarının üzerine ekleyip vatandaşı konut almaktan alıkoyuyorlar. Bununla ilgili mutlaka İstanbul'da değer haritaları çıkarılmalı. Burada rayiç bedeller ortaya konmalı. Her bölgenin fiyatı belli olmalı. Konut yerine, yılına, büyüklüğüne ve iç özelliklerine göre metrekare fiyatı belirlenmeli.

Alıcı ve satıcıdan ön talepleri mutlaka alınmalı. Burada satıcı belirlenen çerçevede satıcı masaya gelmeli. Alıcı da emlak uzmanları vasıtasıyla o masada yerini almalı. Bu kredi kampanyasına 30 yıl üzerindeki konutla dahil edilmemelidir. Kentsel dönüşümdeki tarihi adımı baltalamamak gerekiyor.

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