İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi! 15 yıl vade ve 1.20 faizli konut kredisi kampanyası şartları neler?

Diğer seçenek de ise 1,50 faiz oranı ile 120 ay vadeli planın aylık ödemesi 18 bin TL oluyor ve bunun geri ödemesi 2 milyon 162 bin TL oluyor. Bunun yine aylık ödemesi oldukça iyi ve geri ödemesi de 10 içinde iyi bir rakam oluyor. Tabi bunların hepsi ihtimal dahilinde olan durumlar ve biz de buna göre hesaplamalar yaptık.