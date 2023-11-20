İYİ Parti lideri Meral Akşener 28 Şubat darbesi organizatörlerinden Teoman Koman'ın öğrencisi olduğunu itiraf etti
Türkiye'nin kritik öneme sahip seçimlerinin ardınan İYİ Parti'de kaos bir gün bile eksik olmadı. Milliyetçi duruştan bir hayli uzak bir durumda olan İYİ Parti istifa sesleri ile çalkalanırken, Meral Akşener'in konuşması sırasında Teoman Koman itirafı gündeme bomba gibi düştü. İYİ Parti'ye psikolojik harp uygulandığını dile getiren Akşener, "Karşılarında rahmetli Teoman Koman'ın talebesi var" diyerek bir skandala daha imza attı. Koman, 2012’de 28 Şubat soruşturmasında tutuklanarak 1 yıl hapis cezası almıştı.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimetin ortağı olan İYİ Parti'de bu güne süre gelen kaosun sancıları devam ediyor.
Seçimlere 'müstakil' gireceğini ilan eden İYİ Parti zaman ayarlı kargaşa ve istifalarla boğuşuyor.
Daha önce "Koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" diyerek Kılıçdaroğlu'na sallayan Meral Akşener CHP'nin yeni yönetimi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na da rest çekerek ittifak olmayacağını söyledi.
Akşener ittifakı bitirirken partideki akçeli işler ile birlikte peşi sıra isitfalar geldi. Durmuş Yılmaz, Bahadır Erdem ve Adnan Beker gibi partinin önde gelen isimleri istifa etti.
AKŞENER'DEN BOMBA İTİRAF
Öte yandan İYİ Parti'de kargaşa ve kaos sürmeye devam ederken, Meral Akşener'in Seçim Hazırlıkları ve İstişare Toplantısı'nda yaptğı itiraf gündem oldu.
DARBECİNİN ÖĞRENCİSİ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ
İYİ Parti'nin psikolojik harbe maruz kaldığını söyleyen Akşener, 28 Şubat darbesi organizatörlerinden eski MİT Başkanı Teoman Koman'ın öğrencisi olduğunu itiraf etti. Akşener, "İYİ Parti'ye psikolojik harp uyguluyorlar ama karşılarında rahmetli Teoman Koman'ın talebesi var. El mi yaman bey mi yaman göreceğiz" ifadelerini kullandı.
PEKİ KİM BU TEOMAN KOMAN?
2013 yılında ölen Teoman Koman, 1988-1992 yılları arasında korgeneral rütbesiyle MİT Müsteşarlığı yaptı. 1997'de 28 Şubat döneminde Jandarma Komutanlığı sırasında İçişleri Bakanı olan Akşener ile birlikte çalıştı. Koman, 2012'de 28 Şubat soruşturmasında tutuklanarak 1 yıl hapis yatmıştı.
Koman, Jandarma Komutanı olarak görev yaptığı 28 Şubat TSK'da görev yapan 'sivil' ve 'rütbeli' personele 'namaz' kılmayı yasaklattığı haberleriyle gündeme gelmişti.
NAMAZ YASAKLANACAK
28 Şubat döneminde aktif görev alan dönemin Jandarma Genel Komutanı Teoman Koman tarafından yayınlanan 2052-10-96 nolu genelgede, askeri birliklerde bulunan camilerin yerine yenilerinin açılmaması emrediliyor. Genelgede mevcutlarda bulunan kaynaklama sureti ile dikilen minarelerin yıkılması, rütbeli personel ile sivil memur ve işçilerin bu mescitlere girişlerinin yasaklanması, birlik komutanlarının camilerde ezan okunmasını durdurması, ezan okumak için konulan tertibatın sökülmesi, manası bilinmeyen eski Türkçe (ayetler kastediliyor) yazılarla rahle, tespih ve takkenin de kaldırılması emrediliyor.
KOMAN'IN EMİRLERİ
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı başlıklı, 15 Şubat 1996 tarihli genelgenin müşterek hususlar konulu bölümünde şu ifadeler yer almıştı, "Din ve inanç hürriyettir, ibadet bir ihtiyaç olmakla birlikte devlet mevzuatı resmi dairelerde cami ve mescit açılmasına cevaz vermemektedir. Mescitlere rütbeli personel ile sivil memur ve işçiler girmeyecek, bunlar dinimizin hoşgörüsüne sığınarak ibadetlerini evlerinde ve sivil kıyafetle olmak kaydıyla herkese açık camilerde yapacaklardır. Ancak gerek kışla gerekse dışarıda yapılacak ibadetlerde mesai saatlerine riayet esas alınacaktır. Kışla mescitlerinde ve camilerde ezan okunmayacak, bunun için askeri maksatla verilmiş ses kayıt cihazları kullanılmayacak, mevcutlar sökülerek yerlerinde kullanılacak, ezan dışarıdaki camilerden dinlenecek veya saatlere göre ibadet başlayacaktır."
ESKİ TÜRKÇE YAZILAR KALDIRILACAK
Genelgenin devamında şu ifadeler yer alıyor: "Mescit ve camilerde bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na mahsus imamların resmi kıyafetleri kullanılmayacak, imamlık görevi yapan kişiler normal er kıyafeti ile bu görevi yürüteceklerdir. Cami ve mescitlerde duvarlarda manası bilinmeyen eski Türkçe yazılar kaldırılacak, rahle, tesbih, takke gibi TSK Kıyafet Kararnamesi'ne uygun olmayan malzeme kullanılmayacaktır. Emrin bölük seviyesine kadar yayınlanması ve denetleme emirleri dosyasında muhafazasının tespit edilen hususlar için kontrol formu yapılarak eksiklerin kısa zamanda tamamlanmasını rica ederim. Teoman Koman Orgeneral Genel Komutan."
MENDERES'E TOKAT ATAN ASKER
Teoman Koman 27 Mayıs darbesinin ardından tutukluların bulunduğu Yassıada'da ada komutanı Albay Tarık Güryay'ın yaveriydi. Burada ismi işkenceler ve tutuklulara kötü muameleyle gündeme geldi. Öyle ki, cuntanın astığı Başbakan Adnan Menderes'e tokat attığı da iddialar arasındaydı.
AKŞENER'İN 28 ŞUBAT SÖZLERİ
Bu bağlamda Meral Akşener'in tepki çeken 28 Şubat ve başörtü sözlerini hatırlamakta fayda var.
Başörtülü oldukları için törene katılmalarına izin verilmeyen öğrenciler Zöhre Kınık ve Hülya Öztaş, "Kes sesini. Konuşmaya hakkın yok" denilerek sahneden indirilmişti.
Akşener ise o dönemde yaptığı bir açıklamada 28 Şubat kararları için 'Uygulanması gerektiğine gönülden inanıyorum, kıyafet yasası da uygulanacak' demişti.
AKŞENER: "GÖNÜLDEN İNANIYORUM, UYGULANACAK"
28 Şubat darbesi döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan ve darbenin karşısında durduğu iddia edilen Akşener'in Millî Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997 tarihindeki kararları sonrası 32. Gün isimli programda merhum gazeteci Mehmet Ali Birand'ın sorularını cevaplamıştı.
Ben imza attım Milli Güvenlik Kurulu kararlarına, orada katılanlardan birisi olarak. Gönülden inanıyorum, uygulanacak. Uygulanması gerektiğine de gönülden inanıyorum. Eğer bir rezervim olsaydı orada konuşurdum.
Birand: Uygulanmasa bırakır mısınız hükümeti?
Akşener: Başka çaresi yok, uygulanacak!
Birand: Uygulanmadığını gördüğünüz takdirde istifa eder misiniz?
Akşener: Şimdi bakın, İçişleri Bakanı olarak ben, benim görev alanıma düşen ki, büyük bir çoğunluğu da bize düşüyor bu işin. Milli Güvenlik Kurulu kararlarının Milli Eğitime düşen var, Diyanet'e düşen var, Adalet Bakanlığı'na düşen var. Şimdi Adalet Bakanlığı çalışıyor. Onlar da bir genelde yayınladı. Ben uygulamayacağım. Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak.
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