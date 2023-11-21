Dünya katillere karşı ayaklanıyor! Rahip Ananias’dan sivil katliamına ateş püskürdü: İsrail’e karşı silahlanmaya hazırım

KATİL İSRAİL'İN KATLETTİĞİ SİVİLLERİN SAYISI 13 BİN OLDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 5 bin 600'ü çocuk, 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 oldu. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram hesabından saldırıların 45'inci gününde Gazze Şeridi'ndeki toplam ölü ve yaralı sayısı ile yıkıma ilişkin son durumu paylaştı.