Dünya katillere karşı ayaklanıyor! Rahip Ananias'dan sivil katliamına ateş püskürdü: İsrail'e karşı silahlanmaya hazırım
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik katliamı bitmek bilmezken, ABD ve Batı'nın desteği ile kesintisiz insanlık suçu işlenmeye devam ediyor. Masum sivillerin katledilmesi dünyanın her bir noktasından tepkiler gelirken, bunlardan bir tanesi de Kudüs'de ikamet eden Rahip Antonius Ananias'dan geldi. Ananias, yaptığı açıklamda, "Bir Hristiyan olarak Filistinli kadınları, çocukları, insanları ve kutsallarımızı muhafaza etmek için (İsrail'e karşı) silahlanmaya hazırım. Gerçekleri söylemezsem sessiz bir şeytandan farkım kalmaz." ifadelerini kulandı.
Okulları, camileri, hastaneleri ve sivillerin sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı.Hastalar, yaralılar ve hatta prematüre bebekler hastanelerde yeterli imkan olmadığı için hayatını kaybediyor.
Yerleşim yerlerine fosfor bombaları ile saldıran İsrail, dünyanın gözü önünde işlenmedik savaş suçu bırakmıyor.
KATİL İSRAİL'İN KATLETTİĞİ SİVİLLERİN SAYISI 13 BİN OLDU
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 5 bin 600'ü çocuk, 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 oldu. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram hesabından saldırıların 45'inci gününde Gazze Şeridi'ndeki toplam ölü ve yaralı sayısı ile yıkıma ilişkin son durumu paylaştı.
RAHİP ANTONİUS ANANİAS'DAN SOYKIRIMCI İSRAİL'E TEPKİ
Son olarak peş peşe mülteci kamplarını ve Şifa Hastanesi'ni vuran ve aralarında kadın ve çocukların olduğu binlerce masum sivili katleden katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de Kudüs'de ikamet eden Rahip Antonius Ananias'dan geldi.
KATİLLER SON DEMLERİNİ YAŞIYOR
Ananias, yaptığı açıklamada, "Bir Hristiyan olarak Filistinli kadınları, çocukları, insanları ve kutsallarımızı muhafaza etmek için (İsrail'e karşı) silahlanmaya hazırım. Gerçekleri söylemezsem sessiz bir şeytandan farkım kalmaz." ifadelerini kulandı.
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