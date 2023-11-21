Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan yerel seçim 'opera'syonu! El öpmenin arkasında plan ne? Hedeflerinde HEDEP oyları var...
CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturur oturmaz HEDEP'e yanlamaya başlayan Özgür Özel "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim." söyleminin ardından Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın operasına katıldı. Türkiye karşıtı söylemleriyle büyük tepki toplayan Chakar'ın elini öpen Özel gösteri sonrası bir de Sezgin Tanrıkulu ve Pervin Buldan'ın da olduğu bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Özel'in bu hamlesi yerel seçimlere yönelik bir adım olarak değerlendirilirken kulislerde bu operayla bağlantılı olarak Ekrem İmamoğlu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
CHP'nin çiçeği burnunda Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde Soprano Pervin Chakar ve Piyanist Paolo Villa'nın 'Bir Opera Gecesi' isimli Kürtçe dinletisine katıldı.
KANDİL'İN SİYASİ KADROSU EŞLİK ETTİ
Özel'e CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'li Pervin Buldan da eşlik etti. Diğer yandan törene Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.
BULDAN İLE HATIRA FOTOĞRAFI
Özel yaptığı açıklamaların akşamında HDP'li Pervin Buldan ile birlikte Türkiye düşmnının operasına katıldı. Özel daha sonra Buldan ile birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.
HEDEP'E YANLAMAYA BAŞLADI: ŞEYTANLAŞTIRACAK DEĞİLİM
Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturan Özgür Özel, HEDEP'in TBMM'de CHP grubunun yanında bir siyasi parti olduğunu vurgulayarak ittifak için zemin yokladı. HEDEP'lilerle hiçbir sorunu olmadığını belirten Özel, "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin" açıklamasında bulunmuştu.
"İŞ BİRLİĞİNİ KAMUOYU BİLMELİ"
Özgür Özel, Kandil'in uzantısı HEDEP Eş Genel Başkanları ile görüştüğünü belirterek "Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var. Bir görüşme olacaksa açıktan yapılmasına yönelik isteği son derece haklı bir talep olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ
Süreyya Opera Sahnesi'ndeki dinletide Türkiye düşmanlığı ile bilinen soprano Pervin Chakar sahne aldı. Dinlentinin ardından sahneye çıkan Özel, Türkiye düşmanı soprano Chakar'ın önüne eğilerek elini öptü.
Özgür Özel'in yaptığı bu skandal hareket siyaset gündeminde geniş yankı bulurken, Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan konuya ilişkin köşe yazısında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in gizli planını kaleme aldı.
İşte Hakan'ın yazısında öne çıkanlar:
OPERA OY KAPMAYA YÖNELİK BİR ADIM
Özgür Özel'in liderliğini yaptığı CHP de HDP oylarının peşinde. CHP açısından özellikle İstanbul seçimi için HDP oyları çok kritik. Opera buluşması, o oyları kapmaya yönelik küçük ama önemli bir adım.
NEREDESİN İMAMOĞLU?
Buradan çıkan sonuç da şudur: Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ile Özgür Özel'in CHP'si arasında pek bir fark yok. Her iki zihniyet de aynı çalışıyor: "HDP'yi kafalayalım, oyları bize gelsin, İstanbul'u alalım." Peki ama Ekrem İmamoğlu çifti, neden görünmediler Pervin Chakar konserinde. Oysa bayılırlardı bu tür etkinliklere. Ne oldu da yer almamayı tercih ettiler acaba?
İŞTE İMAMOĞLU-ÖZEL'İN YEREL SEÇİM PLANI
Sanırım Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel şu konuda anlaştı: İmamoğlu görüntüde olmasın, Özgür Özel görüntüde olsun. Böylece İmamoğlu, olası eleştirilerin hedefi olmasın ama HDP'nin oyları da İmamoğlu'na aksın.
HAYALET EKREM!
Eğer gerçekten böyle bir taktik ve strateji söz konusuysa... Ekrem İmamoğlu, yeni dönemde HDP'li etkinliklerde hep operadaki hayalet olarak kalacak.
Özgür Özel'in bu tavrı CHP yandaşı bazı isimleri de rahatsız etti. Özgür Özel'in, Türkiye'yi 'işgalci' gören Pervin Chakar'ın elini öpmesine bir tepki de Gazeteci Yılmaz Özdil'den geldi.
"DEĞİŞİME BİR ŞANS VERELİM DİYORLARDI BUYRUN!"
Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından paylaştığı o fotoğrafla şu ifadelere yer verdi: "Her şeye itiraz etmeyin, değişime bir şans verelim diyorlardı, buyrun… Yerel seçimin seçim afişi Akp'ye hediye edildi!"
Özdil'in bu paylaşımına destek verenler kadar tepki verenler de oldu. Özel'i eleştiren Yılmaz Özdil, CHP'nin trolleri tarafından linç edildi.
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