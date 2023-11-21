Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’ndan yerel seçim ’opera’syonu! El öpmenin arkasında plan ne? Hedeflerinde HEDEP oyları var...

NEREDESİN İMAMOĞLU?

Buradan çıkan sonuç da şudur: Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ile Özgür Özel'in CHP'si arasında pek bir fark yok. Her iki zihniyet de aynı çalışıyor: "HDP'yi kafalayalım, oyları bize gelsin, İstanbul'u alalım." Peki ama Ekrem İmamoğlu çifti, neden görünmediler Pervin Chakar konserinde. Oysa bayılırlardı bu tür etkinliklere. Ne oldu da yer almamayı tercih ettiler acaba?