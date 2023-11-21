İşgalci İsrail Gazze’yi 45 günde enkaz kente çevirdi! Yıkım böyle görüntülendi

İsrail, 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze'de adeta taş üstünde taş bırakmadı. Dünyanın en kadim şehirlerinden birisi olan Gazze'de; camiler, kiliseler, hastaneler, yollar, köprüler, mahalleler, alt ve üst yapılar füze ablukasıyla yerle bir oldu. Gazze'nin caddeleri ve tarihi güzelliklerinin harap olmamış halleri sadece fotoğraflarda kaldı. Bölgeden gelen görüntüler, Gazze'deki şehir ve kasabaların İsrail bombardımanları nedeniyle nasıl tahrip olduğunu gözler önüne serdi.