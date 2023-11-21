İşgalci İsrail Gazze'yi 45 günde enkaz kente çevirdi! Yıkım böyle görüntülendi
5 bin yıllık geçmişi bulunan Gazze, dünyanın en etkileyici şehirlerinden biriydi. Tarihi yapıları, caddeleri ve sokakları binlerce yıldır ayakta ve tüm görkemiyle insanlığı etkiliyordu. Ancak kadim şehir, işgalci İsrail'in saldırılarıyla enkaz kente döndü.
Giriş Tarihi: 21.11.2023
08:31
İsrail, 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze'de adeta taş üstünde taş bırakmadı. Dünyanın en kadim şehirlerinden birisi olan Gazze'de; camiler, kiliseler, hastaneler, yollar, köprüler, mahalleler, alt ve üst yapılar füze ablukasıyla yerle bir oldu. Gazze'nin caddeleri ve tarihi güzelliklerinin harap olmamış halleri sadece fotoğraflarda kaldı. Bölgeden gelen görüntüler, Gazze'deki şehir ve kasabaların İsrail bombardımanları nedeniyle nasıl tahrip olduğunu gözler önüne serdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
BİN 600 YILLIK KİLİSE HAVAYA UÇURULDU
Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, bin 600 yıllık geçmişi bulunan, dünyanın en eski kiliselerinden biri olan Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ni havaya uçurdu. Yüzlerce Müslüman ve Hıristiyan aileye ev sahipliği yapan kilise, herkesin uykuya daldığı vakit yerle bir edildi. Saldırıda tarihi kilisenin büyük bir kısmı yıkıldı.
İLK VE TEK 5 YILDIZLI OTELDİ
Gazze'de 3 yıl önce ilk beş yıldızlı bir otelin açılışı gerçekleşti. 18 bin metrekarelik alana yayılan Al Mashtal, 225 odası, havuzu ile Akdeniz sahillerindeki diğer büyük otellerle rekabet edecek konfora sahipti. Ancak 7 Ekim'de patlak veren çatışmalar, rakipleri arasında parlayan otelin bu yükselişine ket vurdu. İsrail ordusunun yoğun bombardımanı sonucu, otel harabeye döndü.
BİR TARİH YOK OLDU Gazze'nin batısında yer alan Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Es-Susi Camisi, bölge sakinlerinin ramazan ayında sıklıkla uğradığı ibadethanelerin başında geliyordu.
Mimari özellikleriyle dikkati çeken Es-Susi Camisi, İsrail savaş uçakları, füzelerle bombaladı.