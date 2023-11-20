Hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek mi? "Renkli Uyarılar" ne anlama geliyor?

Prof. Dr. Barbaros Gönençgil: Mevcut haritalar artık bize kış dönemine girişi anlatıyor. Zonguldak ve onun doğusuna doğru gidildikçe kırmızı olan bölgeler yağışın çok daha etkili olduğu bölgeleri gösteriyor. Karadeniz deniz etkisi yağışlara çok açık bir bölge. Önümüzdeki saatlerde ve günlerde bu bölgelerde dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle Doğu Karadeniz'de çok daha zor bir coğrafya var.