20 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek mi? "Renkli Uyarılar" ne anlama geliyor?

Hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek mi? "Renkli Uyarılar" ne anlama geliyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 20.11.2023 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
ABONE OL
Hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek mi? Renkli Uyarılar ne anlama geliyor?

7 ilde "turuncu", 12 ilde "sarı" meteorolojik uyarı verildi. 9 kişinin öldüğü sel ve fırtına sonrası uyarılar devam ediyor. Öte yandan pazar günü İstanbul'da kar bekleniyor. Peki yağışlar nerelerde sürecek? Hangi bölgelerde yağmur, kar bekleniyor? Hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek mi? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? "renkli uyarılar" ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İklim bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil değerlendirdi.

Dün Türkiye'yi sağanak yağış sonrası sel ve fırtına vurdu. Birçok noktadan acı haberler geldi. İstanbul Sarıyer'de dalgalar kıyıları döverken balıkçılar bölgesi yıkıldı. Şile'de yine dalgalardan ve yağıştan olumsuz etkilendi. Birçok noktada su baskınları yaşandı.

Zonguldak açıklarında batan gemideki bir mürettebatın cansız bedenine ulaşılırken 11 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Batman'ı da sel vurdu. Kentte 54 yaşındaki babaanne ve 3 torunu hayatını kaybetti.

Peki yağışlar nerelerde sürecek? Hangi bölgelerde yağmur, kar bekleniyor? Hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek mi? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? "renkli uyarılar" ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İklim bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil değerlendirdi.

Prof. Dr. Barbaros Gönençgil: Mevcut haritalar artık bize kış dönemine girişi anlatıyor. Zonguldak ve onun doğusuna doğru gidildikçe kırmızı olan bölgeler yağışın çok daha etkili olduğu bölgeleri gösteriyor. Karadeniz deniz etkisi yağışlara çok açık bir bölge. Önümüzdeki saatlerde ve günlerde bu bölgelerde dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle Doğu Karadeniz'de çok daha zor bir coğrafya var.

Normal kış koşulları içerisinde kuzey ve kuzey batıda özellikle alçak basınç merkezi buna bağlı cephe sistemlerinin oluşumu söz konusu. Kuzeydeki hava kütlelerinin Türkiye'yi etkilediği anlamına geliyor. Bunlar gayet normal durumlar ancak burada anormal olan ise önümüzdeki yıllarda bu tarz hadiselerin giderek daha yoğun olacağı durumudur. Türkiye'ye kuzey batıdan yaklaşan bir sistem var. 1-2 gün boyunca özellikle batı bölgelerinde parçalı bulutlu havalar söz konusu ancak hafta ortasından sonra daha kuvvetli bir hava sistemi geliyor.

Çarşambadan sonra bunlar hissedilecek cumadan sonra ise İstanbul ve İzmir eksenini alırsak şiddetli yağışlar olacak. Bunlar giderek daha şiddetli olmaya başladı. Ege'de de yağışlar olacak ama İstanbul ve kuzeydeki kadar etkili olmayacak.

Atmosfer daha fazla nem tutmaya başladı. Küresel ısınma aslında kuraklık anlamına gelmiyor. Isınan hava daha fazla nem tutuyor. İşte bu daha fazla nem zaman içerisinde belli bölgelere daha fazla yağış getiriyor. Zemin ile üst atmosfer arasındaki sıcaklık farkı arttıkça şiddetli yağışlar ekstrem hadiseler dolu yağışları daha fazla sıklaşmaya başlıyor. Önümüzdeki çarşamba günü Batı'dan itibaren yağışlı sistemin girmesini bekliyoruz. Cuma günü kuvvetli rüzgarlar söz konusu olabilir. Bu sistemler Batı'dan Doğu'ya doğru hareket ettikleri için Hafta sonu yağışlı geçecek.

"RENKLİ UYARILAR" NE ANLAMA GELİYOR?

Kırmızı

Hava durumu çok tehlikelidir: son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.

Turuncu

Hava durumu tehlikelidir: tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Sarı

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Yeşil

Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Renkli uyarılar ne anlama geliyor? RENKLİ UYARILAR NE ANLAMA GELİYOR?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Önce kar sonra sağanak geliyor ÖNCE KAR SONRA SAĞANAK GELİYOR
AFAD ve Meteoroloji uyardı! İstanbul’da... AFAD VE METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBUL'DA...
Kar kapıda! MGM haritayı yayınladı il il uyardı KAR KAPIDA! MGM HARİTAYI YAYINLADI İL İL UYARDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA